Das sind die besten Serien im Februar

Für Freunde von: fiktionalen Geschichten vor dem Hintergrund eines historischen Mordfalls wie in der Charles-Manson-Serie "Aquarius", der perfekten Inszenierung wahrer Kriminalfälle von "American Crime Story" und Reisen in die Vergangenheit wie in "The Alienist".

Ende der 50er Jahre erfährt die Schülerin Pat, dass ihr gesamtes Leben auf einer Lüge basiert: Ihre Mutter ist nicht ihre leibliche Mutter, ihr Name eigentlich Fauna und ihr Vater ist auch kein Afroamerikaner. Sie setzt sich also in den Bus von Nevada an die kalifornische Küste, um mehr über ihre Familie herauszufinden. Dabei kreuzen sich ihre Wege mit einem kriegstraumatisierten, koksenden Journalisten (Chris Pine), dem der grausige Black-Dahlia-Mord keine Ruhe lässt. Seine Recherche führt ihn, genau wie Faunas Suche nach ihrer leiblichen Mutter zum skandalumwobenen Society-Arzt George Hodel.

Patty Jenkins, Regisseurin vom Filmhit "Wonder Woman", wollte aus den Aufzeichnungen der echten Fauna Hodel ursprünglich einen Film machen. Das erklärt vielleicht auch, warum in den ersten Folgen nicht so recht klar wird, was die Serie eigentlich erzählen will: die Geschichte vom Black-Dahlia-Mörder, von Fauna Hodel und ihrem mysteriösen Großvater, oder den gesellschaftlichen Spannungen zwischen der weißen und schwarzen Bevölkerung in den USA. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn die Noir-Serie zeichnet auch so ein interessantes Bild einer zerrissenen Stadt – eingetaucht in Neonfarben und Rauchschwaden.

"I Am The Night" läuft ab 28.02. bei TNT Serie.