Das sind die 5 wichtigsten Neustarts der Woche

"The House That Jack Built" - Lars von Trier schickt Matt Dillon als Serienkiller auf grausige Mord-Tour

In "The House That Jack Built" erzählt Lars von Trier die Geschichte des Serienmörders Jack. Er tötet grausam und brutal. Und immer wieder. Denn das Töten ist für ihn Kunst. So wie auch Lars von Trier mit diesem Film Kinokunst erschafft. Radikal, böse, verstörend.