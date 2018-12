Das sind die 5 wichtigsten Kinostarts der Woche

"Die Schneiderin der Träume" - eine unmögliche Liebe im modernen Indien

Das Leben für Ratna im heutigen Mumbai ist nicht leicht. Als junge Witwe wurde sie in ihrem Dorf sozial geächtet. Und so arbeitet Ratna als Dienstmädchen in der Metropole. Sie träumt von einer Schneiderkarriere. Und ihr junger Herr beginnt nach seiner geplatzten Hochzeit von Ratna zu träumen ...