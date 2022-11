Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Servus Papa, See You In Hell" - Flucht aus der Sekte

Den Sumpf der bürgerlichen Welt überwinden, frei sein in Kunst, Leben und Sex. In der Kommune eines gewissen Otto soll eine bessere Welt entstehen. Doch geht es vor allem den Kindern in der Kommune schlecht. Aus der Perspektive von Jeanne erzählt "Servus Papa - See You in Hell" die Geschichte einer Emanzipation, basierend auf den Erinnerungen der Ko-Autorin Jeanne Tremsal, die selbst in der Kommune des österreichischen Aktionskünstlers Otto Muehl lebte.