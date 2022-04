Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"The Northman" – Mythisches, fantasievolles und auch sehr raues Wikinger-Epos

Ein Sklave will Vergeltung – und Robert Eggers, Hollywoods heiß gehandelter Düster-Regisseur, liefert mit "The Northman" ein starkes Stück Mythenkino ab. Ein paar Durststrecken gibt es zwar in der knapp zweieinhalbstündigen Handlung, aber immer wieder entlädt sie sich wild und stimmig. Teils heftige Kost vor toller Naturkulisse und Alexander Skarsgård, Claes Bang und Nicole Kidman in bester Spiellaune. Wenn Wikinger-Stoff, dann so.