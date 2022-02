Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Noch einmal, June" - Flotte Komödie aus Australien

Was soll sie in diesem Heim? – denkt sich June und sucht das Weite. Die an Demenz leidende Australierin hat nämlich eine wache Phase, erinnert sich plötzlich an alles ... vor allem ihr Kind. Der Film ist weniger Demenz-Drama als flotte Komödie. In der Mitte hängt "Noch einmal, June" zwar etwas durch, aber die australische Produktion ist originell mit wertvoller Botschaft: Liebe das Leben.