Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Die Addams Family" – mysteriös, makaber und ganz schön verrückt

Die Addams Family ist wieder da. Seit den 30er Jahren ist der groteske Gruselclan als Gegenentwurf für die heile US-Familie Kult, vor allem in Amerika. Nun also die Zeichentrickversion, die im Heute spielt: Die Addams suchen eine neue Bleibe, und finden sie schließlich mitten in einem typischen, knallbunten amerikanischen Vorort. Missverständnisse und Konflikte sind da vorprogrammiert. Mit Humor eher für Erwachsene – für Jüngere ist der Film ganz klar zu schwarz und zu gruselig.