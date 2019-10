Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

Bild

Heike Makatsch und Moritz Bleibtreu trällern Udo Jürgens in "Ich war noch niemals in New York", eine Familie beutet Superreiche aus im Cannes-Gewinner "Parasite", und Angelina Jolie ist wieder böse in "Maleficent 2": die Kino-Highlights der Woche.

© kinokino