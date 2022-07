Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"This Much I Know To Be True" - Nick Cave bei der kreativen Arbeit über die Schulter geschaut

Der Musikfilm "This Much I Know to be True" taucht ein in die Welt von Nick Cave und Warren Ellis: Drama, Pathos, Schmerz und Hoffnung. Regisseur Andrew Dominik begleitet die Aufnahmen zu den Alben "Ghosteen" und "Carnage". Für Fans ein Muss. Aber nicht nur für sie.

Als VoD exklusiv bei MUBI.