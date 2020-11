Das sind die 5 wichtigsten Film-Neustarts der Woche

"The Assistant" – Basierend auf dem Weinstein-Skandal

Was Assistentin Jane in "The Assistant" über ihren Chef, einen prominenten Entertainment-Mogul, zu sagen hat, macht das Drama zu einem der wichtigsten Filme über die "MeToo"-Debatte. Eine so leise wie bittere Geschichte über sexuellen Missbrauch in der Filmbranche, über das Klima der Angst und die Vertuschung, angelehnt an den Harvey-Weinstein-Skandal, der die "MeToo"-Debatte ins Rollen brachte.

Als Stream sowie auf Blu-ray und DVD bei Ascot Elite.