Das sind die 4 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Edge of Tomorrow" - Sci-Fi-Actionkracher mit Tom Cruise erstmals in 4K

Tom Cruise ist in eine Zeitschleife geraten! Als junger Soldat muss er in "Edge of Tomorrow" Aliens bekämpfen, die die Erde zu unterwerfen drohen. Und er erwacht immer an derselben Stelle kurz nachdem er im Kampf gefallen ist...

Dieses Sci-Fi-Actionpaket ist 2014 im Kino zu Unrecht untergegangen. Jetzt erscheint diese Brachial-Variante von "Täglcuh grüßt das Murmeltier" erstmals in 4K auf Blu-ray. Ein Wiedersehen, Neu-Entdecken lohnt sich.

Auf 4K, Blu-ray, DVD und als VoD.