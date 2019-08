Das Sehen entdecken: Bridget Riley im Kulturspeicher Würzburg

Schlagartige Berühmtheit Mitte der 1960er

Die 1931 in London geborene Riley wurde schon als junge Frau zur weltweit gefeierten Künstlerin. Nach der Teilnahme an der Schau "The Responsive Eye" 1965 in New York wurde sie schlagartig berühmt und zur "Queen of Op-Art" erhoben – einer "optischen Kunst", die auf geometrische Formen und präzise komponierte Farbmuster setzt und auf Abbilder verzichtet.

Wieder Willen zur "Queen of Op-Art" ausgerufen

Riley selbst war dieses Etikett jedoch stets unangenehm. Ihr gehe es nicht darum, optische Theorien anzuwenden, sondern "im Bild visuelle Energien freizusetzen und dem Betrachter sinnliche Erfahrungen und Erkenntnisse zu ermöglichen", so Marlene Lauter, die Leiterin des Museums im Kulturspeicher.