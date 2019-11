Das Schweigen nach dem Unglück: "Bis dann, mein Sohn"

Die Kamera will sich von dem Unfassbaren gar kein direktes Bild machen, aber dem Zuschauer schnürt es auch so das Herz zusammen. Die Katastrophe ist geschehen. Xingxing war doch noch zum Fluss gegangen und ist ertrunken. Ein Körper wird weggetragen. Dann der Schnitt. Da sitzt, frierend im inzwischen kühlen Wind, Haohao auf dem Hügel und schaut sich das alles an, immer noch in der Unterhose und wie paralysiert.

Aufbrausend, aber herzensgut

Zart und subtil erzählt Regisseur Wang Xiaoshuai von großen Dramen, zwanglos zwischen Orten und Zeiten hin- und herspringend – und gibt dabei berührende Einblicke in ein Land, deren Menschen uns in einem Film selten so nahe gekommen sind wie hier. Im Mittelpunkt stehen die beiden Eltern des ertrunkenen Xingxing, ein symbiotisches und auch in der Wortlosigkeit zärtlich zueinander stehendes Paar, zwei Arbeiter, die, als das Unglück geschieht, in einer großen Metallfabrik in der nordchinesischen Provinz schuften. Der Vater ein oft aufbrausender, aber herzensguter Mann mit einem sorgenvollen Gesicht, die Mutter eine pragmatische Frau mit sanften Zügen, hinter denen der tiefe Schmerz des Verlustes sitzt. Die Schauspieler Yong Mei und Wang Jingchun erhielten für ihre Rollen bei der vergangenen Berlinale zu Recht die beiden Darstellerpreise.