Das sagt Terézia Mora über ihren neuen Roman "Auf dem Seil"

Am Anfang steht da eine Art Glück, weil es keinen Grund gibt, nicht glücklich zu sein. Am Ende ein Baby namens Goia, Freude. Dazwischen strandet Darius Kopp, die Hauptfigur der Kopp-Trilogie von Büchner-Preisträgerin Terézia Moras, in Sizilien und sucht seinen Weg zurück in eine Existenz, eventuell in Berlin. Auch im letzten Teil der Trilogie, "Auf dem Seil", bleibt das Leben ein Balanceakt. Auch hier geht es wieder um Darius Kopp, den IT-Experten, New Economy-Optimisten und "einzigen Mann auf dem Kontinent". Zuletzt, in "Das Ungeheuer", stand er vor den Scherben seines Lebens, als sich Flora, seine Frau, das Leben genommen hat, und Darius seine versiffte Berliner Wohnhöhle verlässt, mit Urne und Asche seiner Frau durch Europa reist und in Sizilien hängen bleibt. Cornelia Zetzsche hat mit Terézia Mora über ihren neuen Roman gesprochen.

Cornelia Zetzsche: Der neue Roman "Auf dem Seil" beginnt mit Darius Kopp in Sizilien. Warum Sizilien?

Terézia Mora: Das hat sich aus dem Ende des "Ungeheuers" ergeben, wo er ja den ganzen Roman über nach dem einzigen geeigneten, würdigen Ort für die Bestattung der Asche seiner Frau sucht und diesen Ort nicht findet in Ungarn, wo sie herstammt, und nicht findet an vielen unbekannten neuen Orten, die er gerade entdeckt. Und dann gibt es eine Station im Roman "Das Ungeheuer" nämlich in Griechenland, wo er über einen Band über Empedokles stolpert, den griechischen Philosophen, der, wie Flora, unter Depressionen litt und seinem Leben ein Ende setzte, sagt die Legende, indem er sich in den Ätna habe fallen lassen, in den Krater. Und deswegen fährt Darius Kopp mit der Asche auf den Ätna.

Der Ätna ist der Ort, wo die Antike den Hades sah. Darius Kopp ist dort ein anderer geworden – vom behäbigen, übergewichtigen Netzwerk-Sicherheitsexperten, vom Witwer, der alles, auch die Familie, hinter sich ließ, zum Lebensreisenden. Er ist stiller geworden, dünner, gelassener. Inwieweit hat ihn die Fremde verändert?

Ich würde fast sagen, er wurde zum fast genauen Gegenteil dessen, was er im ersten Band als 'einziger Mann auf dem Kontinent' war. Wesentlich für Darius Kopp sind seine Verluste. Du musst erst das Etabliert-Sein und den Besitz und auch die Ehe verlieren – also fast alles – und auf dich selbst zurückgeworfen sein, in Zusammenhängen, die du so bislang nicht kanntest, du musst dich neu positionieren, und dann erst kannst du bis dahin unbekannte Potenziale entfalten. Und das ist ihm passiert.

Darius Kopp ist in Sizilien hängen geblieben als Pizzabäcker, aber auch als Fahrer von Ätna Tours. Er hat sich arrangiert mit den neuen Jobs und einer neuen Beziehung, ist zu nichts wirklich verpflichtet, bis zufällig seine Schwester auftaucht, später seine Nichte. Die ist 17, von Zuhause abgehauen, magersüchtig, schwanger, hilfsbedürftig und heißt Loreley, was für ein Name!

Ich wollte einfach einen überkandidelten Namen, und der fiel mir in einem früheren Teil ein. Sie hat noch einen Bruder, Merlin. Also, sie hat eine Mutter, die solche Namen vergibt. Und Loreley passt ja eigentlich so gar nicht zu ihr, abgesehen davon, dass sie auch diese Fähigkeit des Bezirzens besitzt, aber auf eine fast unschuldige Art und Weise, sie ist kein männermordendes Ungeheuer. Das ist eher ein bisschen ein alberner Name. Sie benutzt ihn auch als Icebreaker, wenn sie sagt: "Ich bin Loreley, ich heiße wirklich so", und schon hat man einen Anknüpfungspunkt.