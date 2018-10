Das sagt Schriftsteller Amir Hassan Cheheltan zur Lage im Iran

"Ganz deutlich wurde das etwa an der Diskussion über den Hidschab – über das Kopftuch. Das war für die, die vom Land in die Stadt gekommen sind, entscheidend. Ein paar Wochen nach der Revolution wurden die Demonstrationen der Frauen, die für mehr Freiheit in der Arbeitswelt auf die Straße gingen, brutal beendet. Und das setzte sich fort, mit den Maßnahmen gegen die Presse und die Parteien. Dann brach der Iran-Irak-Krieg aus. Die Unterdrückung nahm immer mehr zu. Den Menschen im Iran wurde erzählt: 'Seid still, es gibt ausländische Feinde im Land!' Das war nur eine Ausrede. Zudem stieg die Korruption an. So sind wir schließlich dahin gekommen, wo wir heute stehen."

"Wenn wir über Keramat sprechen, die Hauptfigur im Roman 'Teheran, Stadt ohne Himmel': Er gehört zu einer Gang von starken Jungs – von Kriminellen. In seinem Stadtviertel im alten Teheran ist er der stärkste von allen. Unter dem Schah hat er gegen die Angehörigen der Kommunistischen Partei gekämpft. Während und nach der Revolution kämpft er gegen die Gegner des Mullah-Regimes. Er hat überhaupt keine politische Überzeugung. Ist das typisch für das neue System: Ein Krimineller, ganz ohne Einstellung?"

"Irgendwie schon. Leute wie er kleben an der Macht. Das sind Hooligans. Und in der modernen Geschichte des Iran sind sie immer zu finden. Sie dienen als Werkzeuge, um die politische Opposition zu unterdrücken. Diese Hooligans wurden von der jeweiligen Regierung engagiert, sowohl in der Zeit des Schahs als auch in der Islamischen Republik. Das ist typisch für unser Land, seit der Konstitutionellen Revolution zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Hooligans wurden von den Mullahs mobilisiert und organisiert – also von den Gegnern der Verfassung. Sie sollten diejenigen bekämpfen, die sich für Rechtsstaat eingetreten sind – für die Freiheit und das Konstitutionelle System. So geht das bis heute."