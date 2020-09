Das sagt Regisseur Dennis Gansel zu "Jim Knopf und die Wilde 13"

Michael Ende arbeitete zu der Zeit, als er an Jim Knopf schrieb, als Ende Zwanzig-, Anfang Dreißigjähriger von 1954–962 als Filmkritiker beim Bayerischen Rundfunk, beim Radio. In einer seiner Besprechungen schrieb er 1960: "Ob es sich um die Geschichten aus 1001 Nacht handelt, oder ob es Grimms oder Andersens geheimnisvolle Bildersprache ist, wenn die Filmfabrik sie durch ihre Mühle dreht, bleibt meistens nicht sehr viel davon übrig. Die Filmleute wissen's halt immer besser, was schön ist und wie das alles sein muss, und da sich die armen Märchen nicht wehren können, wird ihr Gehalt verhunzt und ihre Poesie in supermarktgemäße Konfektionsware verwandelt." Man kennt die Auseinandersetzungen Michael Endes mit Bernd Eichinger und Wolfgang Petersen 1984 bei der Verfilmung der "Unendlichen Geschichte". Was hätte der Film-Kritiker und Schöpfer der Jim-Knopf-Geschichte Ende über Ihre Verfilmung geschrieben?

Ich hoffe natürlich, dass es ihm gefallen hätte. Man weiß ja ziemlich genau, dass Michael Ende jetzt nicht mit allem unzufrieden war. Im Falle der "Unendlichen Geschichte" ging es vor allem um sehr starke Änderungen des Endes. Es ist sozusagen ein Übergang von Phantasien in die wahre Welt. Mich hat das als Kind, ehrlich gesagt, begeistert im Kino. Ich bin ein großer Fan vom Roman, aber ich mag auch die Eichinger-Verfilmung richtig gerne. Aber ich habe auch Ende verstehen können. Es sind derartige Änderungen vorgenommen worden an seiner Geschichte, dass er gesagt hat: Das funktioniert nicht, weil die Regeln von Phantasien außer Kraft gesetzt wurden. Und ich denke schon, dass ihm unsere Jim-Knopf-Filme gefallen hätten, weil wir uns doch sehr bemüht haben, sehr nah am Roman zu erzählen und nicht zu verfälschen, sondern wirklich zu versuchen, den Zauber der Geschichten auf die Leinwand zu bringen.