Das sagt Oliver Berben zur Kritik am Sterbehilfe-Drama "Gott"

Nun haben 17 namhafte Suizidforscher und Palliativmediziner angesichts der heutigen Ausstrahlung vor einer fehlgeleiteten Debatte über Selbsttötungen in Deutschland gewarnt. Am Samstag veröffentlichten sie einen offenen Brief an Ferdinand von Schirach und schrieben darin, dass der Film Verkürzungen und Verzerrungen enthalte. Schirachs "Gott" verneine und entwerte die Arbeit von tausenden in Deutschland tätigen Medizinern, Psychiatern, Palliativmedizinern, Pflegekräften, Seelsorgern, Mitarbeitern von Hospizen, Krisendiensten und Beratungsstellen der Polizei, Feuerwehr oder Ehrenamtlichen, die mit selbstmordgefährdeten Menschen zu tun haben. All diese Menschen kämen bei Schirach nicht zu Wort. So lautet die Kritik. Was sagen Sie Schirachs Kritikern?

Zunächst einmal freue ich mich sehr darüber, dass der Film anscheinend genau das macht, was wir uns gewünscht haben – nämlich eine Debatte in Gang setzt. Und diese Debatte kann und soll kritisch sein, dem Stück gegenüber, der Sache an sich gegenüber und vor allem der Situation gegenüber, dass wir im Zuge der Entscheidung des Verfassungsgerichts im Frühjahr vor davor stehen, dass sich die Politiker mit der Gesetzgebung neu befassen müssen. (Mit seinem Urteil vom 26. Februar hat das Bundesverfassungsgericht ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben festgeschrieben, Anm. d. Red.) Und genau deshalb wollen wir einen Diskurs, eine Unterhaltung dazu anfachen mit den Mitteln, die wir beherrschen, in dem Fall der Unterhaltung. Und natürlich kann ein Stoff, der über 90 Minuten eine Situation beschreibt, nicht alles abdecken – soll er auch gar nicht. Die Idee dieses Filmes ist ganz einfach, eine Diskussion in Gang zu setzen. Und dieser offene Brief ist im Grunde das Schönste und Beste, was man sich vorstellen kann in der Situation, in der wir uns befinden – nämlich, dass die Menschen anfangen, sich darüber zu unterhalten. Uns geht es im Wesentlichen darum, auch einer breiten Bevölkerung, die vielleicht nicht in den einzelnen Details so tief drin steckt, trotzdem die Möglichkeit zu geben, sich darüber Gedanken zu machen und sich darüber auszutauschen.