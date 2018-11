Das sagt Gretchen Dutschke zu 1968, #Metoo und AfD

Die Männer der 68er-Generation haben sich damals gegen ihre Elterngeneration gestellt und trotzdem waren sie in einem Punkt ihren Vätern sehr ähnlich: In dem Punkt, wie sie mit Frauen umgegangen sind. Sie beschreiben das in Ihrem Buch mehrmals, dass die Männer der 68er-Generation die Frauen in Diskussionen kaum zu Wort kommen lassen haben und wenn. dass sie sich darüber lustig gemacht haben, was die Frauen gesagt haben. Frauen sollten sich um den Haushalt kümmern und um die Kinder. Wie haben Sie das erlebt?

Ich war schockiert. Ganz einfach. In den USA, woher ich ja gekommen war, hatte ich das nicht erlebt. Das habe ich auch erzählt. Ich meine, den Männern war gar nicht bewusst, dass sie sich so verhalten haben. Also mussten sie sich überhaupt erst einmal bewusst darüber werden. Und natürlich haben das die Frauen gemerkt. Das war der Anfang der Frauenbewegung in Deutschland, als 68 die Tomaten gegen Hans-Jürgen Krahl und andere Männer-Autoritäten flogen. Das war auch ein harter Kampf. Der ist auch noch nicht zu Ende. Es gibt noch Probleme, aber ich denke, die Frauen haben schon sehr viel erreicht. Und ich denke, die Männer heute verstehen das – nicht alle Männer, aber viele Männer verstehen, dass das ein Problem ist, an dem man arbeiten muss, und viele Männer sind auch bereit dazu.

Dass es noch Probleme gibt, zeigt unter anderem auch die #Metoo-Bewegung, die offenbart hat, dass es immer noch sehr häufig sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gibt und Machtstrukturen, die Frauen diskriminieren. Wie sehen Sie das?

Ja, das ist ein Problem, das man angehen muss. Aber man muss auch die Männer verteidigen, die nicht daran beteiligt sind. Die verstehen, dass das verkehrt ist. Andererseits muss man die Männer bekämpfen, die das nicht verstehen und denen irgendwie klarmachen, dass das nicht geht.

Sie schreiben auch, dass Sie es waren, die mit der Idee einer Kommune ankam, Sie hatten das in amerikanischen Berichten gelesen – und dass dann aber Dieter Kunzelmann die Initiative an sich gerissen hat und die Kommune 1 gegründet hat. Was hätten Sie anders gemacht, wenn Sie selbst die erste Kommune gegründet hätten?

Wir hatten eigentlich die Idee, ein Haus zu bauen. Wir hatten einen Architekten in unserer Gruppe, der hat ein Kommune-Haus entworfen. Ein Haus, in dem man gemeinsam leben konnte, wo man sich aber auch zurückziehen konnte Wo man gemeinsam leben und die politische Arbeit gemeinsam machen konnte, aber auch alles andere: ob Kinder-Arbeit, Haushaltsarbeit, kochen und so weiter. Aber dafür hatten wir nicht das Geld, dafür hätten wir arbeiten müssen – wir waren viele Leute, wenn alle gearbeitet hätten, hätten wir genug Geld zusammen kriegen und das zustande bringen können. Das war aber „Konsumwahn“. Und einige Leute waren total gegen die Idee, zu arbeiten. Die wollten gleich etwas machen. Und die hatten auch diese Idee der Zerstörung der bürgerlichen Persönlichkeit. Das ging in eine total andere Richtung, als was wir gedacht hatten.