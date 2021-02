Das sagt David Schalko über seinen neuen Roman "Bad Regina"

Ein Kurort in Österreichs Alpen, bekannt für seine Thermen, Hotels und Villen der Belle Epoque, alles malerisch in die Berge gebaut, das Grand Hotel weithin leuchtend über dem Tal, der Wasserfall als akustische Kulisse. Wer je dort gewesen ist, erkennt sofort den morbiden Charme von Bad Gastein im Salzburger Land mit Thermalbad und Franz-Joseph-Straße am Fuß der Tauern. Schon im Mittelalter berühmt für seine radonhaltigen Quellen, zu Kaisers Zeiten und zwischen den Kriegen eine erste Adresse zum Kuren, ein Treffpunkt für die besseren Kreise. Und heute? Eine desolate Gespensterstadt von verblichener Grandezza. Die Häuser verlassen, das Zentrum leer, optisch zertrümmert vom Kongress-Zentrum aus Beton. In Schalkos neuem Roman heißt Bad Gastein Bad Regina, ist Schauplatz von dubiosen Geschäften, Intrigen, einem Personal verzweifelter Gestalten und am Ende einem Toten. Cornelia Zetzsche hat mit David Schalko über sein neues Buch "Bad Regina" gesprochen.

Cornelia Zetzsche: "Bad Regina" liest sich, als seien Sie dort im schicken, kulturell ambitionierten, deutlich ironisierten Hotel "Waldhaus" zu Gast gewesen und hätten dort den Plan zum neuen Roman gefasst. Wie war es wirklich?

David Schalko: Am Anfang stand eigentlich, dass wir über Jahre Urlaub gemacht haben in Bad Gastein und mich dieser Ort immer fasziniert hat und ich mich doch viel bewegt hab' in diesen verlassenen Stätten. Da sind Grand Hotels, Kasinos, Bäder und was der Teufel alles der Natur überlassen. Auch die Legende, dass ein Mann alles aufgekauft hat und absichtlich oder nicht absichtlich verfallen lässt, fand ich immer faszinierend, weil niemand so genau wusste, warum eigentlich.

Das opulente, figurenreiche Tableau ihres Romans zeigt, wie der Ort stirbt. Er wird aufgekauft, ausgetrocknet von einem unsichtbaren Chinesen, bis sich die letzten Einheimischen wehren. Othmar, ein apathischer Melancholiker, plant die Entführung dieses Chen, und fast alle im Ort machen mit. Das hat einen realen Hintergrund – gab es auch einen realen Chinesen?

Nein, es ist natürlich ein fiktionaler und kein dokumentarischer Roman über Bad Gastein, das hat nur als Vorlage gedient, was das Ortsbild betrifft und ein paar Grundbedingungen.

Die Geisteratmosphäre?!

Genau, die Geisteratmosphäre ist sehr wichtig. Dass 46 Leute in so einem großen Ort leben mit sehr großem Abstand zueinander, das hat fast etwas von der Lockdown-Atmosphäre. Und es ist auch ein Sinnbild für den Kontinent Europa, weil dieser mondäne Kurort für so eine europäische Hochglanzkultur des 20. Jahrhunderts steht, der wir noch immer etwas nachhängen. Das ist auch so ein müdes Europa, das Angst hat, von außen Leben eingehaucht zu bekommen.

Europa ist die Folie, und ich habe auch den Eindruck, Ihre Lust am Krimi zu spüren.

Wenn, dann würde ich eher sagen, es ist ein Geisterroman, weil es ja eigentlich um eine Geisterstadt geht. Ein Krimi in dem Sinn ist es nicht, auch wenn es einen Mörder gibt. Aber es geht gar nicht so sehr um die Aufklärung, sondern eigentlich um das Schicksal von diesen Verbliebenen und um das Geheimnis des Ortes, das Geheimnis hinter diesem Verkauf oder Aufkauf.

Am Ende ist Chen nur ein Strohmann. Dahinter steht ein ganz anderer und ein Szenario, das an Dürrenmatts "Besuch der alten Dame" erinnert.

Ja, wobei die Hintergründe ja ganz anders sind als bei Dürrenmatt.

Aber es geht auch um Rache.

Ja, aber jetzt habe ich Angst, dass ich schon zu viel verraten habe.