Das Poetenfest in Erlangen ist ein Fest für Literatur-Entdecker

"Ich war schon von Anfang an so hässlich, dass meine eigene Mutter mich lieber hier abgelegt hat, statt mich zu behalten. So eine wie ich, sagen sie, so eine kann nicht von hier sein, so hässlich ist hier niemand, solche Mütter gibt’s hier nicht." Karen Köhler liest aus ihrem Debütroman "Miroloi". Wenn man ihr, der ausgebildeten Schauspielerin, zuhört, wie sie in einer archaischen, einfachen, aber nicht simplen und sehr rhythmischen Prosa vom Ausbruch einer jungen Frau aus einer fundamentalistischen Dorfgemeinschaft erzählt, dann versteht man plötzlich, wieso sie ihren Text nicht in Kapitel, sondern in Strophen unterteilt hat und ihren Roman auch einen Gesang nennt. Und wie sehr ihre Theatertexte ihre Prosa beeinflussen.

Shooting-Star Karen Köhler begeistert auf dem Poetenfest

Köhlers Vortrag war einer der Höhepunkte der gestrigen "Revue der Neuerscheinungen", auch das anschließende Gespräch war ein Publikumsmagnet, und die Autorin von so viel Zuspruch hörbar begeistert: "Mein Buch ist ja jetzt sehr frisch auf dem Markt, dann sind diese ersten Kontakte mit Publikum natürlich sehr besonders, weil man nicht weiß, wie es ankommt", sagt Karen Köhler. "Das finde ich auch besonders, dass ich das Erlanger Publikum als sehr aufgeschlossen und wissbegierig empfunden habe."