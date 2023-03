Das "Ooooooooo-pus!" von Katalin Ladik im Haus der Kunst

Die Fotos der Performance "Painting the Sea" zeigen die Künstlerin nackt, als Badende im Meer. Nach und nach färbt sich das Wasser um sie herum rosa. Das hat etwas Malerisches, Fließendes und Sanftes. Weiblichkeit erscheint hier als Erneuerung und Verbundenheit mit den Elementen. Patriarchale Ideen von Unreinheit oder rein funktionelle Zuschreibungen von Fruchtbarkeit lösen sich mit dem Bad nonchalant einfach so im Wasser auf.

"Die sozialen Probleme kann man nicht durch eine Vagina darstellen"

"Ich hatte das Gefühl, dass die Feministinnen aggressiv waren", sagt sie. Sie stellten die Vagina zur Schau und benutzten sie als Werkzeug, um gegen machistische Strukturen anzukämpfen. Ihrer Meinung nach war aber die Vagina nicht das Problem der Frau. "Natürlich waren – und sind es manchmal noch immer – Frauen Bürger 2. Klasse wegen ihres Geschlechts, aber es gibt viele andere, soziale Probleme, wie gleiche Aufmerksamkeit, gleiche Bezahlung, das kann man nicht durch eine Vagina darstellen."

Diese Haltung brachte Katalin Ladik viel Aufmerksamkeit. Vor allem in den 70ern und 80er kannte man ihren Namen im jugoslawischen Raum, auch außerhalb der Kunstszene. Aus dieser Zeit stammt auch die Foto-Reihe "Pseudo-presence", die während der Proben für eine Musik-Performance zu den Olympischen Spielen 1972 in München entstand. Wegen des Attentats fand die Veranstaltung nicht statt. Die Fotos zeigen die männlichen Musiker-Kollegen während einer Pause im Gespräch. Ladik selbst bewegt sich nackt durch den Proberaum, sie posiert mit Instrumenten, steckt den Arm tief in den Schallbecher eines Saxophons, streicht über eine Wand aus Flöten, sitzt und scheint laut zu schreien. Die Männer aber beachten sie nicht. Nackte Frau neben angezogenen Männern: Das erinnert natürlich an Édouard Manets "Frühstück im Freien". Doch während Manet mit seinem schamlosen Akt auf die bürgerliche Heuchelei in Punkto Sexualität anspielt, zeigt sich Ladik als Frau, die die Männer nicht einmal bemerken – auch nicht als Sexualobjekt. Bis heute eine schöne Utopie.

Archaisch und avantgardistisch zugleich

Die Stärke der Ausstellung ist, dass uns mit Katalin Ladik hier nicht nur eine künstlerische Einzelposition präsentiert wird, die als Keimzelle von Performancekunst weit in die Zukunft weist. Ihr Werk weist zugleich tief zurück in die Anfänge des Menschseins, als Poesie und Sprache durch den menschlichen Körper in die Welt traten. Es ist eine Zeit noch vor der Musik, vor Papier und Partituren. Selten war eine Schau so archaisch und avantgardistisch zugleich.