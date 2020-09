Das One-Take-Album: Sophie Hungers "Halluzinationen"

"Auf Schweizerdeutsch sagt man: Zuhause ist dort, wo man seinen Ärger hat. Und ich habe jetzt meinen Ärger schon hier", sagt Sophie Hunger im Interview. Mit "Hier" meint sie Berlin. Und mit "alles, was nicht gut ist", meint sie unter anderem die wohl boshafteste Person, der sie dort je begegnet ist und sie zu einem der fiesesten Songs ihres Lebens angestiftet hat.

Dazu kommen wir gleich: Stecken wir davor die Parameter für "Halluzinationen" ab: Album Nummer 7 von Sophie Hunger, die diese totale Kontrolle, wenn man in ein Studio geht zum Aufnehmen, satt hatte. Mit ein paar Knöpfchen Fehler ausbügeln und Lieder zur Perfektion aufpolieren. Die Schweizerin hat eine Allergie gegen diese Technikosmetik entwickelt: "Das Dogma war – wir nehmen das Album auf an einem Stück. Also wenn man ein Lied falsch macht, muss man nochmal das ganze Album einspielen, und alle spielen gleichzeitig und man darf danach nichts mehr hinzufügen oder reparieren. Und wenn wir es uns schon so schwermachen, muss es im besten Studio der Welt sein: Die Kirsche auf der Torte."

Sechs Versuche bis zur Fehlerlosigkeit

Die Kirsche, das sind in diesem Fall die legendären Abbey Road-Studios in London. Sechs Mal hat Sophie Hunger ihre "Halluzinationen" eingespielt. Es erzählt die Geschichte von Beobachtungen und Begegnungen oder besser: Nicht-Begegnungen. So wie im Song Maria Magdalena: "Das ist eine Person, die am Oranienburgerplatz steht und arbeitet. Also für Geld sich verkauft", erzählt Sophie Hunger. "Ich hab mich immer gefragt, ob sie sich bewusst ist, wie sie heißt oder ob sie sich absichtlich so nennt, weil sie damit ihrer Arbeit Würde verleihen möchte. Oder sagen möchte: Schließlich rette ich Euch ja."