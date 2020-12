„Alle sind so ernst geworden“: Stuckrad-Barre plaudert mit Suter

Die beiden nähern sich über Triviales an. Sprechen über Tiefseefische und Dieter Bohlens Badewanne. Die alte Pop-Geste: Bloß nichts ernst nehmen. Anplaudern gegen die Wucht des Lebens. Aus Prinzip, wie Benjamin von Stuckrad-Barre sagt: "Wir haben immer die Themen besprochen, nicht die großen Themen, nicht Europa, nicht das Klima, weil wir beide da auch immer Mitleid haben, oder Ungeduld, wenn wir dann speziell mal Künstler sehen... am besten gefallen mir die, die sich dann 'mal vor Ort umgeguckt haben'. Und dann denk ich mir: Ja, gut, kann sein, aber es gibt ja Spezialisten dafür."

Die Gegenwart, dieses störende Ding, taucht in ihrem Buch daher ganz selten auf. Trump, Corona, AfD: all das wird mit keinem Wort erwähnt. Zu den offensichtlichen Themen unserer Zeit kennen sie alle verfügbaren Meinungen und wollen sie nicht wiederholen. Ihr Buchtitel und ihre Anklage lautet: "Alle sind so ernst geworden". Ihnen zuzuhören ist wie eine Fahrt durch die Geisterbahn des Alltags. Hinter jeder Ecke wartet ein kleiner Schauer, und wenn man ihn entdeckt und benennt, dann freut man sich. Wenn sie etwa beschreiben, wie furchtbar anstrengend es ist, sich die Traumdeutungen seiner Mitmenschen anhören zu müssen. Oder warum Protestanten oft Lustfeindlichkeit mit Tiefgründigkeit verwechseln.

Verteidigung der Unbeschwertheit gegen das "SM-Studio Wirklichkeit"

So beschreibt es Stuckrad-Barre seinem Gegenüber Suter dann im Buch:

"Sobald man die Haustür öffnet, oder auch nur die Mails, prasseln doch von allen Seiten lauter Ernsthaftigkeitsgebote auf einen ein. Also halte ich, solange es irgend geht, dagegen. Mit der Haltung: 'I’ll get back to you.' Verteidigung der Unbeschwertheit, eine temporäre Realitätsverweigerung, bevor man ja doch in die Schuhe der Realität steigen muss, ins Geschirr all der Aufgaben und Anforderungen." Stuckrad-Barre in "Alle sind so ernst geworden"

Und Suter ergänzt: "Ins Zaumzeug der Realität vielleicht sogar." Stuckrad-Barre: "Ja. Ins SM-Studio Wirklichkeit."

Ihr Ziel – den Ernst des Lebens zu umfahren und nie wirklich zu berühren – wird natürlich dann doch scheitern. Es kommt, wie es kommen muss. Denn, das bemerkt Stuckrad-Barre an einer Stelle im Buch: "Kitsch ist doch nur schlecht von außen. Von innen ist Kitsch ja herrlich."

Tiefe, wo man es am wenigsten erwartet

Und so bricht genau in den Momenten, in denen man es am wenigsten erwartet, dann doch immer wieder die Tiefe durch. Der Abgrund, vor dem auch die beiden nicht sicher sind. Wenn sie zum Beispiel rumblödeln, warum die blöden Deutschen immer Íbiza sagen, statt Ibíza, und Stuckrad-Barre dann erzählt, wie er einmal dort war, mit einer Frau, die dann im Streit frühzeitig abgereist ist. Und als sie weg war, hat er ihre gelben Badelatschen gefunden, die sie vergessen hatte. Und auf einmal war all das ganz groß: das Ende, die Trauer.

Stuckrad-Barre: "Es sind ja immer so uneigentliche Sachen, die den Schmerz verursachen, weil sie die Vernichtung des liebgewonnenen Alltags versinnbildlichen. Also wegen eines zurückgelassenen Ringes oder so zu weinen, das geht ja praktisch nicht. Sonst ist man ja wirklich in einem Fernsehfilm. Nein, viel tragischer: die Aufladehalterungsapparatur für eine elektrische Zahnbürste." Suter: "Das heißt, als die Batterie ihrer Zahnbürste dann irgendwann leer war, musste sie wohl eine alte Zahnbürste benutzen. Und du warst nicht mehr dabei." Auszug aus "Alle sind so ernst geworden"

Dem Leben dabei zugucken, wie es passiert

Benjamin von Stuckrad-Barre und Martin Suter haben ein Buch geschrieben, das dem Leben dabei zuguckt, wie es passiert. Das mal wahrhaftig ist, mal nur sehr eitel. Immer aber: präzise beobachtet. Und am klügsten in den Momenten, in denen es aufhört, sich an Einzelheiten abzuarbeiten. "Vergiss die Details, erinner dich ans Gefühl", sagt Benjamin von Stuckrad-Barre an einer Stelle.

Was für ein Kitsch. Aber der ist ja, wie wir wissen, von innen ganz schön.