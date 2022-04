Das neue Album von King Gizzard & The Lizard Wizard

Angefangen hat King Gizzard & The Lizard Wizard mal mit Garagen- und Psychedelic-Rock. Da klangen sie noch, als hätte eine Zeitmaschine sie aus den 1970er Jahren in die Gegenwart versetzt. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass diese Band in Wirklichkeit ein musikalisches Chamäleon ist. Sie hat schon ziemlich viele der Rock- und Popstilistiken des 20. und 21. Jahrhunderts ausprobiert – allerdings bisher immer nur ein Genre pro Album. Mit ihrem neuen Album hat sich das grundlegend geändert.

Der Albumname ist Programm

Eigentlich ist ja der Name schon Programm. "Omnium gatherum" heißt so viel wie "Mischmasch" oder "Sammelsurium" – man könnte auch Wundertüte dazu sagen. Das Konzept dieses Albums war wohl, von Anfang an keines zu haben. Eigentlich wollte die Band nach zwei Jahren Pandemiepause – nachdem die Musiker zwischendurch jeder für sich in ihren Heimstudios Aufnahmen gemacht und per Fileaustausch Musik fertiggestellt hatten – endlich wieder gemeinsam im Studio stehen und endlich einige bis dato unveröffentlichte Songs einspielen. Doch dann, so Frontmann Stu Mackenzie: "...wurde es die längste Studioaufnahme, die wir jemals gemacht haben. Es wird die Art und Weise verändern, wie wir Musik schreiben und aufnehmen. Ich denke, wir treten in unsere 'Jam- Periode' ein und das fühlt sich gut an."