Das Nagelkreuz: Ein weltweites Zeichen für Versöhnung

In der Justizvollzugsanstalt Würzburg verwandelt Udo Settler Vierkantstahl in etwas Außergewöhnliches: Der Schlossermeister leitet in der Gefängnis-Schlosserei Inhaftierte an, aus drei Stahlstangen ein ganz besonderes Kreuz zu schmieden. Ein Nagelkreuz. "Es ist ein schlichtes Kreuz, es ist zeitlos, ich bin eh der Freund von schlichten, zeitlosen Gegenständen", sagt Settler.

Ein Kreuz aus dem Schutt einer Kathedrale

Ursprünglich stammt das Nagelkreuz aus dem englischen Coventry. 1940 zerstörte die deutsche Luftwaffe die mittelalterliche Kathedrale. In den Trümmern fanden Geistliche Zimmermannsnägel und banden drei davon zu einem Kreuz. Das Nagelkreuz von Coventry sollte nach dem Zweiten Weltkrieg schon bald zu einem Zeichen für Versöhnung werden. Auf der ganzen Welt.

Jeden Freitag ein Gebet für den Frieden

Eine Replik des englischen Kreuzes steht in der Würzburger Marienkapelle am Marktplatz. Der Zweite Golfkrieg war für Elisabeth Nikolai der Auslöser, sich persönlich für den Frieden einzusetzen. Für die 73-Jährige ist dieses Kreuz besonders kostbar.

Die Litanei von Coventry wird immer freitags weltweit gebetet, auch in der Marienkapelle. Zeitlose Worte, die auch an die Not der Heimatlosen und Flüchtlinge erinnern. Das Gebet wurde 1958 formuliert. Der ehemalige Domprobst Richard Howard ließ "Vater vergib" in die Chorwand der zerstörten Kathedrale von Coventry meißeln. Diese Worte nimmt auch das Versöhnungsgebet auf.

Wunden des Krieges heilen

Wie in Coventry sind auch in Würzburg die Wunden des Krieges sichtbar. Am 16. März 1945 zerstörten die Alliierten nachts, innerhalb weniger Minuten, über 80 Prozent der Stadt. Auch die Familie von Elisabeth Nikolai war betroffen. In der Rotscheibengasse wollten Elisabeth Nikolais Mutter und ihre beiden älteren Geschwister bei der Oma übernachten. Als die Bomben fielen, schaffte es Elisabeth Nikolais Mutter mit den Kindern noch in den nahen Luftschutzkeller, die Oma wollte nachkommen. Aber sie schaffte es nicht und starb.

Ein Kreuz geht auf Wanderschaft durch Würzburg

Elisabeth Nikolai engagiert sich schon von Anfang an beim Ökumenischen Nagelkreuzzentrum. In Würzburg wurde es 2001 gegründet. Die Friedensinitiative möchte viele gesellschaftliche Gruppen ansprechen. So geht ein Nagelkreuz jedes Jahr aufs Neue auf Wanderschaft. Zur Zeit ist es in der Katholischen Ackermanngemeinde.

Weltweites Friedensnetzwerk will Spaltung überwinden

Und auch die Justizvollzugsanstalt in Würzburg ist seit langer Zeit mit der Nagelkreuzgemeinschaft verbunden. Udo Settler stellt mit den Gefangenen etwa 15 bis 20 Kreuze im Jahr her. Sie werden nach Dresden geliefert, nach London, in die ganze Welt.

250 Nagelkreuzzentren gibt es weltweit, 73 davon in Deutschland. Jetzt ist die Nagelkreuzgemeinschaft mit dem Ökumenischen Preis der Katholischen Akademie Bayern ausgezeichnet worden. Für Elisabeth Nikolai ein Ansporn, sich noch stärker gegen Hass und Spaltung in der Gesellschaft einzusetzen. Das ist für die Würzburgerin gerade in diesen Zeiten besonders wichtig.