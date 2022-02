Das Mädchen mit goldenen Händen: Ost-Heimatfilm der anderen Art

Ein grauer, windiger Herbsttag. Eine Frau fährt mit dem Fahrrad quer über stillgelegte Straßenbahngleise, im Hintergrund ein langgestrecktes Produktionsgebäude mit großen, dunklen Fenstern - 14 Sekunden nur und schon ahnt man, wo man ist: Kleinstadt in strukturschwacher Gegend, die besseren Zeiten sind vorbei. Dann ein Blick auf das Fahrrad, Marke Diamant, jetzt ist es ganz klar: ostdeutsche Provinz.

Die Dame auf dem Fahrrad ist Corinna Harfouch alias Gudrun. Mit unergründlicher Miene bereitet sie in einem halb verfallenen Gebäude einen Raum für eine Feier vor, ihre Feier, ihr 60. Geburtstag. Tochter Lara – fabelhaft gespielt von Birte Schnöink – reist aus Berlin an. Kommt jetzt Wärme ins Spiel? Irgendwie nicht, denn die Familien-Kommunikation entspricht exakt den kalten grauen Fassaden der Häuser: Kaum angekommen mäkelt die übergriffige Mutter schon am Beruf der Tochter herum – sie arbeitet als Kostüm-Assistentin an der Oper. Es fallen Sprüche wie "heulen macht hässlich", es werden ihr Pralinen aufgedrängt, die wir "früher" schmecken, dabei mag die Tochter gar kein Marzipan. Schwer wiegt die Last von null Einfühlungsvermögen auf den Schultern der Zuschauer.

Mutter-Tochter-Geschichte

Lara hat die Rede dabei, um die ihre Mutter sie gebeten hatte. Doch noch ohne sie zu lesen, verreißt sie sie schon und will sie der Tochter neu diktieren. Dann die Feier, eher Typus Wirtshaus als glamourös, aber rührend, mit Gesang, ganz ganz schlechten Wessi-Witzen und herzzerreißenden Anekdoten.

Das Waisenhaus ist für Gudrun Heimat: sie, die keine Eltern hat, braucht diesen Ort, so kalt und grau und verfallen er auch ist: er ist ihr Anker. Hier feiert sie ihren Geburtstag, Silvester und andere Partys. Und dann platzt die Bombe: das Haus soll an einen Investor verkauft und zum Hotel umgebaut werden. Nachvollziehbar, dass ihr das den Boden unter den Füßen wegzieht.

Ostgeschichte, erzählt von Wessi-Frau

Regisseurin Katharina Marie Schubert ist eigentlich Schauspielerin. Für ihr Kinodebut als Regisseurin hat sie auch das Drehbuch geschrieben. Aufgewachsen in Braunschweig kennt sie den Osten durch Familienbesuche: ihre Mutter stammt aus der DDR. Vielleicht ist es gerade dieses Nicht-ganz-Involviertsein, das ihren Blick auf die Nachwendezeit, auf die Nöte und die Schwächen der Figuren so geschärft hat. Gudrun kann ziemlich gemein sein, es fällt schwer sie zu mögen, aber man kann sie doch verstehen. Im Film aber reden alle gegen sie, ihr Mann soll sie zur Vernunft bringen.

Heimatfilm, einmal anders

"Das Mädchen mit den goldenen Händen" ist ein Heimatfilm der ganz anderen Art. Heimat ist hier kein saftig grünes Voralpenland, Heimat ist ein graues, verfallenes Waisenhaus. Mit ihrer steinernen Miene scheint Corinna Harfouch regelrecht verwachsen zu sein mit diesem Haus. Leider übersieht sie, dass Heimat eigentlich nicht nur Häuser und Landschaft heißt, sondern Menschen. Bei aller Kälte geht es in diesem Film doch die ganze Zeit über um Gefühle. "Das Mädchen mit den goldenen Händen" ist ein Film, der es in sich hat und den man durchaus öfter schauen kann.