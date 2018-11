Das macht den "Torre Reforma" zum preisgekrönten Wolkenkratzer

Von Azteken inspiriert

Romano verzichtete bei dem Bau auf das sonst bei Hochhäusern bewährte Skelett aus Stahl. Stattdessen stabilisiert er seinen Turm mit zwei massiven Betonwänden, die 60 Meter tief in der Erde wurzeln. Dazu hätten ihn die Azteken mit ihren übereinander in die Höhe geschichteten Elementen inspiriert, heißt es. So verankert der Architekt seinen Büroturm in der traditionellen Bauweise seiner Heimat und wandelt sie zukunftsweisend ab: Die übereinander in die Höhe geschichteten Betonwände gelten auch als besonders erdbebensicher – ein entscheidender Faktor in Mexiko, das häufig von Erdbeben erschüttert wird. Sein erstes schwere Beben hat der im Juli 2015 fertiggestellte Wolkenkratzer schon gut überstanden: das Beben, das im September 2017 Mexiko City erschütterte, hat den fast 250 Meter hohen Turm zum Schwingen gebracht, aber bis auf feine Risse keine Spuren hinterlassen.

Die nahezu geschlossene Beton-Fassade des Baus sorgt außerdem für effektiven Schutz vor der Hitze. Neben der erdbebensicheren Konstruktion war das ein entscheidendes Argument, den "Torre Reforma" mit dem Internationalen Hochhauspreis auszuzeichnen: "Torre Reforma beeindruckt durch seinen kreativen Umgang mit Baumaterialien, ein ausgefeiltes Tragwerkskonzept und hohe Energieeffizienz", heißt es in der Begründung der Jury.