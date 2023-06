Das macht den Krimi "Bis ans Ende der Nacht" so besonders

Leni hat für den Drogenhändler, den beide schnappen wollen, früher als Tontechniker gearbeitet. Immer wieder treten in dieser Geschichte die Geschlechter- und die Undercover-Rollen in Konkurrenz zueinander, gerät in diesem Reigen aus Begehren und Verzweiflung alles aus der Balance. Dann sucht – visuelle Entsprechung – die Kamera ihren Standpunkt neu, durchmisst mit Fahrten die Räume, von links nach rechts, springt zurück an den Anfang, setzt erneut an – filmische Suchbewegungen, die einen Fixpunkt aufspüren wollen, ein Gleichgewicht, etwas Verlässliches, das es aber nicht gibt.

Kameramann Reinhold Vorscheider kreiert Bilder der Spiegelungen und Dopplungen, der Blicke durch Fenster und Autoscheiben, der Lichtreflexe und irritierenden Perspektiven. Die Figuren in diesen Bildern verlieren mehr und mehr den Boden unter den Füßen.

Liebesdrama und Krimi zugleich

Robert, der schwule Macho, will sich nicht daran gewöhnen, dass der, den er einmal geliebt hat, eine Frau geworden ist. Sein Frust darüber macht ihn übellaunig, er zürnt dem, wie er sagt, "Mann mit Brüsten". Leni wehrt sich mit ihrem lasziven Klein-Mädchen-Lächeln, so unschuldig wie durchtrieben. Die Wiener Transfrau Thea Ehre spielt diese Leni mit magischer Präsenz, erhielt dafür auf der vergangenen Berlinale den Preis als beste Nebendarstellerin – und Timocin Ziegler gibt den coolen und doch so verzweifelten Polizisten Robert. Allein die bis in alle Nebenrollen großartigen Darsteller machen "Bis ans Ende der Nacht" zu einem Erlebnis. Sehnsüchte erfüllen sich nicht, Menschen finden nicht zueinander, Verbrecher werden gejagt – das ist mit solcher Beseeltheit inszeniert, dass man im Kino nicht aufhört, an ein Happyend zu glauben …