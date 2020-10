Das leistet sich nur München: Richtfest für Gasteig-"Interim"

Blasmusik vermischt mit Baulärm, schlammige Schuhe, schwere Eisenteile rundherum und mittendrin ein Tisch mit alkoholfreien Getränken und gelben Helmen für die vergleichsweise wenigen Gäste: In der Pandemie sind natürlich auch Richtfeste nicht mehr das, was sie mal waren. Seit Anfang 2019 wird im Süden der Münchner Innenstadt eine Ausweichstätte für das größte Kulturzentrum der Stadt errichtet, den Gasteig, der schwer sanierungsbedürftig ist und umfassend modernisiert werden soll. Ein Urheberrechts-Streit mit den Architekten des Ursprungsbaus wurde im Sommer beigelegt, so dass dem Projekt, das rund 450 Millionen Euro kosten und achtzig Prozent der Bausubstanz erhalten soll, nichts mehr im Weg steht.

"In München ist halt alles anders"

Damit die Philharmonie, die Volkshochschule und die Stadtbibliothek während der jahrelangen Renovierung und Erweiterung des Stammquartiers eine Unterkunft haben, entsteht in Sendling, im Süden der Innenstadt, direkt an der Isar ein Neubau – der so monumental wirkt und übrigens auch so teuer ist, dass OB Dieter Reiter sich hörbar schwer tut, von einem "Interim", also einer Zwischenlösung zu sprechen: "Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht: So richtig nach 'Interim' schaut das nicht aus. Aber wir sind halt hier in München, da ist alles ein bisschen anders. Ich glaube, es gibt keine andere Stadt, in der bei so einem Richtfest mit diesem Hintergrund jemand davon ausgehen würde, dass das nur eine Zwischenlösung ist. Ich glaube, alle anderen Städte in unserer geschätzten Bundesrepublik würden das eher für die finale Lösung halten. Nein, nicht so in München – bei uns sind Zwischenlösungen eben auch etwas Herausragendes."