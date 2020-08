Das Leben von Amerikas bekanntester Sex-Therapeutin

"Fragen Sie Dr. Ruth", die Dokumentation über die deutsch-amerikanische Sexualtherapeutin Ruth Westheimer, beginnt mit einer ebenso alltäglichen wie aufschlussreichen Szene. Die damals 89-Jährige sitzt in ihrem New Yorker Apartment und scheitert, wie so viele andere vor ihr, am streckenweise unergründlichen Sprach-Erkennungsmodus ihres Smart Speakers. Doch statt sich aufzuregen, kichert sie nur. Und startet einen weiteren Versuch. Die Anfangsszene dauert nur wenige Minuten und wirkt zunächst wie ein sanfter und unterhaltsamer Einstieg in eine 100-minütige Dokumentation über eine lustige alte Dame.

Westheimer setzte sie sich für gelebte Sexualität ein

Aber natürlich steckt mehr dahinter. Denn in diesem persönlichen Moment zeigen sich einige wesentliche Charakterzüge von Dr. Ruth Westheimer: Aufgeschlossenheit, Beharrlichkeit, Wissbegierde und die Tendenz, das Leben mit Humor zu nehmen. All diese Attribute sind wichtige Teilaspekte für die enorme Popularität, die die nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA immigrierte Jüdin in ihrer Wahlheimat erlangt hat. In den 80er-Jahren wurde Dr. Ruth für die Amerikaner das, was Dr. Sommer in Deutschland für die BRAVO-Leser war und Erika Berger für die RTL-Zuschauer: eine Ratgeberin in Sexualfragen, die auch auf schwere Themen wie beispielsweise Abtreibung sensible und vorurteilsfreie Antworten hatte.