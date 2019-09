Wie Künstler*innen in Nürnberg den NSU-Komplex aufrollen

In Nürnberg explodierte 1999 in einer Gaststätte eine Rohrbombe, mit Glück überlebte der türkisch-stämmige Besitzer leicht verletzt. Es folgten tödliche Anschläge in Köln, Kassel, München, Kassel, Dortmund, Rostock, Heilbronn und Hamburg – und noch dreimal in Nürnberg, die Opfer hatten allesamt einen Migrationshintergrund. Lange wurde der rechtsextreme Hintergrund der Taten nicht wahrgenommen und auch nach dem Ende des Prozesses gegen die Hauptverdächtigen des NSU bleiben viele Zweifel und Fragen. Warum wurde der rechte Terrorismus in Deutschland so lange nicht ernst genommen? Warum reagiert die deutsche Öffentlichkeit derart verhalten auf die Taten – und das Ergebnis des Prozesses? Welche Rolle spiel(t)en Verfassungsschützer bei den Verbrechen und ihrer immer noch unbefriedigenden Aufklärung? Die Nürnberger Ausstellung "Das Labyrinth" zeigt jetzt, wie Künstler*innen diese Fragen und Zweifel angehen und in ihren Werken wachhalten.

Nürnberg ist nicht zufällig die Stadt, in der eine Ausstellung den ganzen NSU-Komplex noch einmal von verschiedenen Seiten beleuchtet: Hier gab es die meisten NSU-Opfer (Enver Şimşek, ermordet am 11. September 2000, Abdurrahim Özüdoğru am 13. Juni 2001 und İsmail Yaşar am 9. Juni 2005) und hier wird deutlicher als sonst in der Republik, dass die Verbrechen des NSU bei rechtsterroristischen Morden und Aktivitäten nur die erschütternde Spitze des Eisbergs ausmachen. Mit dieser erschreckenden Einsicht startet die Ausstellung: mit einer Tafel, die von 1990 bis in die Gegenwart reicht, auf der die Todesopfer durch rechten Terror verzeichnet sind. "Und das sind immerhin über 180 Menschen, die ihr Leben verloren haben. Die NSU-Morde sind natürlich nur ein kleiner Teil, aber ein sehr wesentlicher und exemplarischer Teil", sagt Matthias Dachwald, der Kurator der Nürnberger Ausstellung "Das Labyrinth".