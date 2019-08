Das Kunstfest Weimar startet mit einem Reichstag-Reenactment

Reichstagsdebatten und Reden inszeniert als soziale Skulptur

Zur heutigen Eröffnung des Kunstfests gedenkt man in Weimar dieser historischen Marke in einem "Reichstags-Reenactment" unter der Regie von Nurkan Erpulat. Sein Plan: Weimarer BürgerInnen und SchülerInnen, Erwachsene aus Deutschland und den Nachbarländern, Geflüchtete und Ensemblemitglieder des Deutschen Nationaltheaters stellen an zwei Tagen Höhepunkte parlamentarischer Debatten bis 1933 nach. Auch PolitikerInnen werden an dem Reenactment teilnehmen, darunter Gregor Gysi und Bodo Ramelow von den Linken, Mike Mohring und Birgit Diezel (CDU) und Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Rolf C. Hemke, der Leiter des Kunstfests, erklärt im Interview, was er sich davon verspricht: "Da war natürlich der Grundgedanke, dass es interessante Reibungen geben könnte, wenn Politiker von heute in irgendeiner Form Stellung nehmen und sich damit auseinandersetzen, was die politischen Vorfahren gesagt und gedacht haben."