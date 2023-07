"Das Kranke(n)haus": Beispiele heilsamer Architektur

Heilsam: Blick in die Natur

Ulrich hatte zwei Patientengruppen untersucht. Eine Gruppe konnte von ihrem Krankenzimmer aus auf einen Park und Natur blicken, die andere auf Betonfassaden der Nachbargebäude. Er konnte nachweisen, dass allein der angenehmere Blick aus einem Zimmer nach draußen das Schmerzempfinden verringerte, die Dosis der Medikamente senken ließ und den gesamten Heilungsprozess verkürzte. Die Folge: Sogar Einsparungen im Budget waren möglich, denn Patienten konnten im Schnitt einen Tag eher entlassen werden. Mittlerweile ist die Forschung weiter, detaillierter und vor allem auch in Deutschland angekommen.

Tanja Vollmer, Architekturpsychologin mit einer Gastprofessur an der TU München, ist Expertin für evidenzbasiertes Design, also für ein Entwerfen, das sich nach in Studien gewonnenen Erkenntnissen richtet. Sie führte zwischen 2010 und 2019 in Rotterdam und an den Kliniken der LMU München Studien zu heilungsfördernden Elementen der Architektur durch. Diese basierten zum einen auf Befragungen von Patientinnen, zum anderen auf der Messung verschiedener körperlicher Reaktionen wie Hautwiderstand und Herzfrequenz.

Sieben Stressfaktoren

Vollmer hat an Brustkrebs erkrankte Frauen und ihre gesunden Partner begleitet, den Stress gemessen in einzelnen Zonen des Krankenhauses: in der Aufnahme, an den Empfangsrezeptionen, in den Warteräumen, in den großen Therapiesälen, in den Chemotherapie-Räumen, wo der Stress sowieso schon am höchsten ist, weil man dort konfrontiert ist mit der lebensbedrohlichen Erkrankung. "Wir haben diesen Stress, den wir gemessen haben, in Relation zu einzelnen Entwurfskriterien gesetzt", so Vollmer.

Dabei sei sie zu dem Ergebnis gekommen, dass insgesamt sieben Faktoren das Stresslevel der Patientinnen maßgeblich beeinflussen: "Diese sieben Faktoren sind: die Orientierung, wie gut funktioniert die Orientierung, die Geruchskulisse, die Geräuschkulisse, Aussicht und Weitsicht, Rückzug und Privatheit, das menschliche Maß und das letzte ist, was wir Powerpoints nennen. Das sind Kraftpunkte, Haltepunkte, die in einem Krankenhaus architektonisch entstehen, damit Patienten auch mal kurz eine Pause machen können - in diesem Riesenprojekt, das sie vor sich haben."

Der "Antiwarteraum" - Antikörper gegen Angst

Auf diesen Elementen beruht auch ihr jüngstes Projekt: Aufenthaltszonen im Kinder- und Jugendklinikum Freiburg, das kommendes Jahr eröffnet werden soll. Tanja Vollmer entwickelte dort für Kinder und ihre Eltern auch einen so genannten Antiwarteraum. Dieser soll, erklärt Vollmer, zweierlei sein: "ein Antikörper sein gegen die Angst. Wenn die Kinder abgelenkt sind, dann haben sie weniger Angst. Wir haben in dem Warteraum zum Beispiel einen Flüsterbaum, der flüstert ständig den Kindern kleine Geschichten zu, so dass sie neugierig werden, sich dahin bewegen und hören und sehen, satt zu warten."

Der Antiwarteraum besteht aus mehreren, ganz unterschiedlichen Häuschen, die entlang einer Spielstraße liegen. Wenn die Kinder auf die Station kommen, fällt der erste Blick auf eine Spielwelt mit vertrauten Elementen und nicht auf kühle, hallende Flure. Der Idee mit dem Antiwarteraum ging ein Gespräch mit den Medizinerinnen und Medizinern voraus. Die Architekturpsychologin erklärt: "Wir starten immer mit der Anhörung des Versorgungskonzepts. Wir wären nie auf einen Antiwarteraum gekommen, wenn wir nicht Medizinerinnen und Medizinern gut zugehört hätten, was beim Warten passiert, und wie die Kinder später leiden, wenn sie unter Anspannung eine Spritze oder Impfung kriegen oder untersucht werden."

In Skandinavien ist Architekturpsychologie Standard

In den Niederlanden und skandinavischen Ländern gibt es seit Jahrzehnten eigene Lehrstühle für Architekturpsychologie. Noch ist dieses Fach an deutschen Universitäten kein eigenes Forschungsgebiet, was Tanja Vollmer bedauert. Christine Nickl-Weller hatte von 2004 bis 2018 eine Professur an der TU Berlin mit dem Schwerpunkt "Entwurfsstrategien im Krankenhausbau und Gesundheitswesen", in der auch heilungsfördernde Aspekte eine Rolle spielten, doch derzeit ist diese Professur unbesetzt. Dabei sei das Interesse der Studierenden an sozialen Themen und solchen Themen, die eben genau auf die Bedürfnisse von Menschen abzielen, groß, wie Lisa Luksch, Architektin und Kuratorin der Ausstellung "Das Kranke(n)haus" in der Pinakothek der Moderne, sagt.

Derweil behelfen sich Krankenhaus-Architekten wie Christine Nickl-Weller und Hans Nickl mit eigenen Beobachtungen und Erfahrungen und stellen fest, wie wichtig bauliche Elemente sind, die im Blickfeld von Gesunden kaum wahrgenommen werden: Wie wichtig etwa die Zimmerdecken und die Flurbeleuchtung etc. sind. "Ich liege auf dem Bett und werde zu einem Therapieraum gefahren und schaue immer nach oben - und was habe ich da? Luftauslässe, Leuchten, die kreuz und quer sind, es ist keine Ordnung, keine klare Lichtführung. Und dann ist es wichtig, wie das Licht einfällt. Werde ich geblendet, erschrecke ich jedes Mal, wenn ich weitergeschoben werde?", so Hans Nickl.

Besserung durch die Krankenhaus-Reform?

Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der die Schirmherrschaft der Ausstellung in der Pinakothek der Moderne übernommen hat, will die Krankenhauslandschaft umfassend reformieren. Die beiden Krankenhaus-Architekten stehen seinen Plänen zwiespältig gegenüber: "Ich glaube, da müssen wir einen Blick über die Grenzen nach Dänemark werfen - als Protobeispiel. Die haben eine politische Reform durchgeführt. Nur durch diese politische Reform, dass Landkreise zusammengelegt werden und so weiter hat sich die Möglichkeit ergeben, neue Krankenhausstrukturen zu entwickeln. Sehr rationelle und was wir immer wieder predigen: Ich brauche exzellente Krankenhäuser, Universitätskliniken, die sind verantwortlich für die Exzellenzmedizin, die haben wir. Dann muss es Schwerpunktkrankenhäuser geben, die dem zugeordnet sind. Dann muss ich Satelliten haben, kleinere leistungsfähige Häuser, die gestreut und ortsnah sind. Wenn ich dieses System einsetze, bin ich für die Krankenhausversorgung optimal vorbereitet. Wir haben das leider nicht."

Tanja Vollmers Anliegen an Gesundheitsminister Lauterbach wäre, dass er den Kreis derer, die ihn jetzt beraten und über die Reform nachdenken, "erweitert um die Architektur, weil die ist nachher die Disziplin, die all die Reformgedanken beherbergen wird und nachhaltig auf die Menschen wirkt".