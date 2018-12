Das konservative Denken in Deutschland ist erschöpft

Die Erschöpfung des deutschen Konservatismus hat ein Gesicht: es ist das von Angela Merkel – ermüdet, ermattet. Eine Bundeskanzlerin, die die CDU zu einer "Partei der postideologischen Moderation" gemacht hat, so schreibt es Thomas Biebricher. Eine Bundesrepublik, in der ausgerechnet ein Grüner, nämlich Winfried Kretschmann, "für eine neue Idee des Konservativen“ plädiert und damit einen Bestseller landet. Wenn plötzlich von grüner Seite an der Rekonturierung des Konservativen gearbeitet wird, ist das bezeichnend.

Auszehrung des Konservatismus

Viele Positionen hat der Konservatismus in den vergangenen Jahren geräumt. Stichworte: "Ehe für alle" und "Aufhebung der Wehrpflicht". Nurmehr eine intakte konservative Kernposition gebe es heute noch, so Thomas Biebricher: die Haushaltsdisziplin, "innenpolitisch durch die 'schwarze Null' versinnbildlicht". Das alles lässt viele von der Aushöhlung des konservativen Markenkerns und von Deprofilierung sprechen. Für Thomas Biebricher geht es dabei um eine länger währende Entwicklung, die tatsächlich tiefer geht und als ein Erschöpfungs- oder Auszehrungsprozess bezeichnet werden kann: "Dazu gehört beispielsweise auch, dass dem Konservatismus in den vergangenen 20, 30, 40 Jahren reihenweise die Feindbilder verloren gegangen sind. Das ist zum einen natürlich der real existierende Sozialismus, der ab den 90er-Jahren so nicht mehr zur Verfügung steht als Mobilisierungsressource für die eigene Anhängerschaft und die eigenen Milieus", so Biebricher. "Dazu gehört aber auch eine Partei wie die Grünen, die noch in den 80er-Jahren doch als veritables Feindbild herhalten konnte für die Union, die Konservativen: Dieses Schreckgespenst hat seinen Schrecken verloren."

Oft wird geschrieben über den Niedergang der Sozialdemokratie. Thomas Biebricher diagnostiziert analog dazu einen schleichenden Verfall der Christdemokratie. Genauso wie die Linke sich seit Jahr und Tag selbst kannibalisiere, schwäche sich die gemäßigte Rechte im Kampf um Wählerstimmen, indem sie wie die CSU vergeblich versuche, sich mit symbolpolitischen Akten zu "resubstanzialisieren": "Ich glaube, ein sehr treffendes Beispiel für diese Art der artifiziellen Re-Reklamierung von konservativen Positionen ist der Kruzifix-Erlass in Bayern, von Markus Söder veranlasst. Da wird versucht, irgendetwas zurückzuholen und auch festzuschreiben, was so einfach nicht mehr gelebte Lebenswirklichkeit der Leute ist."

Wo bleibt die programmatische Erneuerung?

Wo sind heute die konservativen Vordenker, fragt Thomas Biebricher und beklagt mit guten Argumenten eine "Verflachung des konservativen Denkens". Das Desiderat, um das Biebrichers Buch kreist, hat der Philosoph Rüdiger Safranski so formuliert: "Es muss unser Interesse sein, dem Konservatismus zu helfen, damit er seriös wird." Annegret Kramp-Karrenbauer zog im vergangenen Sommer als Generalsekretärin der CDU auf "Zuhör-Tour" durch die deutschen Lande, erzählt Biebricher und legt die Frage nahe, ob sich auf diese Weise eine programmatische Erneuerung erreichen lässt.

Kurz nach dem Fall der Mauer initiierte Joachim Fest im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine Artikel-Serie unter dem mehrdeutigen Titel "What's left?". Heute müsste die Reihe "What’s right?" heißen. Aber es gibt sie nicht.

Der Band "Geistig-moralische Wende. Die Erschöpfung des deutschen Konservatismus" von Thomas Biebricher ist bei Matthes & Seitz Berlin erschienen.

"Worauf wir uns verlassen wollen. Für eine neue Idee des Konservativen" von Winfried Kretschmann ist bei S. Fischer erschienen.

