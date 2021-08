Das Kloster Beuerberg - eine Kommune anno 1121?

Es sind Bilder wie man sie kennt: Mönche in braunen Kutten in ihren Schreibstuben über Bücher gebeugt. Mit Federkiel gestalten sie die Buchkunst des Mittelalters. Sie leben nach dem Ideal: Ora et labora - beten und arbeiten.

Das Kloster Beuerberg - eine Kommune?

Aber im Kloster Beuerberg ist das nicht die ganze Geschichte: Denn vor 900 Jahren kamen die Augustiner-Chorherren mit einer Mission ins oberbayerische Beuerberg: Sie sollten die Gegend urbar machen, die Wirtschaft ankurbeln, erklärt der Direktor des Diözesanmuseums Freising Christoph Kürzeder. Für die Augustiner-Chorherren sei es immer schon ein Anliegen gewesen, nicht nur ein geistliches Leben nach innen zu führen, sondern auch nach außen, also Seelsorge zu betreiben.

Das Kloster war Impulsgeber für die Gesellschaft. Die Klostergemeinschaft hat dabei Visionen eines anderen Lebens entwickelt, so die These der Ausstellungsmacher um Christoph Kürzeder. Sie hat Ideen entwickelt, um die Gesellschaft zu verändern. Im modernen Sinn des Wortes: Eine Kommune eben.

Die Idee: Zusammenleben stiftet Sinn

Der Begriff Kommune ist dabei bewusst gewählt. Die Assoziation zur Kommune 1, also dem Inbegriff des politisch motivierten Zusammenlebens in den 68ern, ist gewollt, sagt Kürzeder, "um auch zu zeigen, dass dieser Gedanke, wenn man sich zusammentut, auch nicht nur für sich selber, sondern auch in der Gesellschaft, was beitragen will, vielleicht auch die Gesellschaft provozieren will, wie es bei der Kommune 1 natürlich ganz klar war".

Die Botschaft: Zusammenleben stiftet Sinn. Ganz egal, ob das nun das Kloster ist, die politische Kommune oder ein indischer Aschram. Die Ausstellung in Beuerberg bringt die unterschiedlichen Modelle des Zusammenlebens zusammen.

Andreas Beer und Wendelin Lechner sind vor einer Vitrine mit einer Darstellung der Kommune 1 stehengeblieben. Lechner ist Priester, Beer Pastoralreferent. Beide haben in München eine Art moderne christliche Kommune aus Priestern und Laien gegründet. Beer wohnt dort mit seiner Frau und den beiden Kindern – seit über 20 Jahren. Die Idee: Trotz Ehelosigkeit leben Priester in Gemeinschaft und umgekehrt hat die Familie Unterstützung im Alltag.

Verbunden sind alle in einer gemeinsamen Spiritualität. Das Morgengebet gehört zum Alltag, aber auch ein gemeinsames Mittagessen. Denn, so sagt es Beer, jede Gemeinschaft brauche immer eine Idee, die sie verbinde. Das werde auch in der Beuerberger Ausstellung deutlich: "Das ist das Spannende. Und so unterschiedlich die ganzen Ideen hier sind - die Idee der Revolte, die Idee des Miteinanders, des Philosophierens. Ich glaube, das verbindet alle - diese gemeinsame Idee."

Wie wollen wir leben? Ausstellung nimmt Bezug auf Pandemie

Die Ausstellung im Kloster Beuerberg fordert heraus und stellt letztlich traditionelle Lebensmodelle auf den Prüfstand. Gerade angesichts der Corona-Pandemie, wo Gemeinschaft außerhalb des eigenen Haushaltes nicht möglich war, untersuche die Ausstellung, welchen Wert das soziale Miteinander hat, wo Möglichkeiten, aber auch Grenzen liegen, so Christoph Kürzeder.

"Die Fragen sind ja überzeitlich. Wie wollen wir leben? Das ist eine Frage, die stellen wir uns immer, seitdem es Menschen gibt. Und was ist die Lebensform, die mir persönlich entspricht, aber auch gesellschaftlichen Ertrag hat und vielleicht zu Veränderungen führt?" Christoph Kürzeder

Dem Klostersterben zum Trotz: das Potenzial bleibt

Fragen, die sich auch für das Modell des Klosterlebens stellen. Werden doch heute viele Klöster aufgegeben. Kaum mehr junge Menschen entscheiden sich für ein Leben hinter Klostermauern. Auch das Kloster Beuerberg ist längst profaniert, Augustiner-Chorherren leben hier schon lange nicht mehr.

Und doch: Dem Klostersterben zum Trotz – das Gemeinschaftsideal und ihr kreatives, sinnstiftendes Potenzial, das die Augustiner-Chorherren schon vor 900 Jahren propagierten, ist längst kein Auslaufmodell. Das zeigt die Ausstellung Kommune 1121 auf vielfältige Weise.