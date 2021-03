Das kann weg! Wie Verzicht den Blick auf die Welt verändert

"It's the end of the world as we know it." Ob die Pandemie wirklich das Ende der Welt bedeutet, wie wir sie kennen - so wie es die US-amerikanische Band R.E.M. bereits Ende der 1980er in ihrer Hymne gegen den Kalten Krieg sang, ist derzeit ungewiss. Klar ist aber: Viele Menschen machen sich gerade Gedanken darüber, wie sie weiterleben wollen. Irgendwann nach der Pandemie.

Corona-Spuren: Weniger Staus, Zoobesuche, Bier

Corona hinterlässt Spuren: bei jedem Einzelnen, in jeder Familie, in jeder Gruppe, in jeder Stadt. So wie diese Beispiele aus München zeigen, die die Süddeutsche Zeitung kürzlich zusammengetragen hat.

In U-Bahnen, Trambahnen und Bussen waren im Pandemie-Jahr 40 Prozent weniger Menschen unterwegs.

Im Stau standen die Menschen in der bayerischen Landeshauptstadt fast 22 Stunden weniger, die Feinstaub-Werte der Luft überschritt den Grenzwert nur an drei Messstationen.

Weniger Kinobesucher, weniger Zoobesucher, weniger Touristen, Umsatzeinbrüche beim Bier.

Fast 2.000 Paare weniger trauten sich im Corona-Jahr "Ja" zu sagen.

30 Prozent mehr Sperrmüll: Die Deutschen misten aus

Weniger Hochzeiten, weniger Feiern, weniger Freizeitvergnügen. Stattdessen mehr Radler, sauberere Luft, mehr Datenverkehr, mehr Zeit im Keller und auf dem Dachboden: An den Münchner Wertstoffhöfen wurde im Pandemie-Jahr 30 Prozent mehr Sperrmüll abgegeben. Und auch der Boom von Online-Tausch- und Verkaufsbörsen wie Vinted, ebay-Kleinanzeigen oder Momox zeigt: Die Deutschen räumen, sortieren und misten aus wie selten zuvor.

"Wir misten aus, auf Teufel komm raus, alles muss weg, das ist der totale Räumungsverkauf." Liedzeile aus dem Song "Ausmisten" der Band Blumentopf

Der Song "Ausmisten" von der Deutschen Hip-Hop-Band Blumentopf entstand lange vor Corona. Im Text aber geht’s um mehr als das Befreien von nicht getragenen Klamotten, ungenutzten Geräten und Elektroschrott: "Ich tausch' alte Gewohnheit gegen neue Erfahrung. Und du kriegst 50 Prozent auf alles bei Barzahlung."

Aufräumen hilft auch gegen innere Unruhe

Aufräumen hilft nicht nur, äußeres Chaos, sondern auch Unruhe im Inneren zu beseitigen - was nach einer der vielen Aufräum-Expertinnen und -experten klingt, wussten schon die Philosophen der Antike: Epikur sah im Leben in der Zurückgezogenheit und im Alleinsein das Rezept für Seelenfrieden und Ruhe. Und der Philosoph Diogenes von Sinope lebte angeblich nur mit wenigen Habseligkeiten in einer ausgedienten Tonne.

Im Hier und Jetzt sein, sich nicht von Dingen, nicht von Künftigem oder Vergangenem abhängig machen, das war auch für den römischen Kaiser Marc Aurel der Schlüssel zum Gleichgewicht. Denn was man nicht besitzt, kann man nicht verlieren, so Marc Aurel. Und auch der chinesische Philosoph Laotse sah im Verzicht eine Möglichkeit, freier zu werden: "Finde im Verzicht Genuss und du siehst das Große im Kleinen, das Viele im Wenigen."

Atempause: Keller und Kalender wurden leerer

Klar, Pumps, die seit Jahren im Keller auf ihren großen Auftritt warten, haben dank Homeoffice endgültig ihre Überflüssigkeit bewiesen. Pflichtbesuche zu Feiertagen oder runden Geburtstagen konnten dank medizinischer Argumente höflich abgesagt werden. Nicht nur Keller auch Kalender wurden leerer. Die Pandemie hat manchem eine Atempause verschafft, wo vorher kaum Luft war. Zwangsgemeinschaften in der U-Bahn, im Großraumbüro oder im Supermarkt wurden durch die Pandemie entzerrt oder aufgelöst.

Der Wecker klingelt bei vielen nicht mehr jeden Morgen für einen vollgepackten Tag. Beziehungen und Freundschaften wurden auf den Prüfstand gestellt. Alte Gewissheiten wie die Freiheit der Berufsausübung, die Schulpflicht, die Bewegungsfreiheit haben sich aufgelöst. Der erzwungene Verzicht hat Wunden aufgerissen, die zeigen, was wirklich fehlt. Und das kann für jeden Menschen etwas anderes sein.