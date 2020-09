Das kann der Sigismund dafür: Barock-Duell in Bayreuth

Barock-Oper war trotz der strengen Zensur also durchaus tagesaktuell, voller Anspielungen, hat viele Bedeutungs-Ebenen, die im Programmbuch von "Bayreuth Baroque" auch alle aufgeführt sind, wenn auch bedauerlicherweise in winziger Schriftgröße (ein Fall für die Gleitsichtbrille!).

Der Komponist von "Sigismund, König von Polen", italienisch "Gismondo, Re di Polonia", heißt zufällig fast genauso wie der berühmte Maler der "Mona Lisa", Leonardo Vinci (1690 - 1730). Ein Mann, der sein italienisches Stammpublikum gern an exotische Orte führte, mal nach Norwegen, mal nach Persien und in diesem Fall eben nach Polen. Heute ist Vinci, seinerzeit ein gefragter Lehrmeister und wagemutiger Musik-Erneuerer, weitgehend vergessen, und daher stellte sich die Frage: Machte die konzertante Aufführung auf sein Werk neugierig? Das durften bereits die Wiener überprüfen, als die Produktion, ebenfalls konzertant und in ähnlicher Besetzung, im September 2018 im Theater an der Wien herauskam.

Wie eine Einladung ins Kaffeehaus

Nun, mit der Farbenpracht und der Dramatik eines Händel lässt er sich nicht vergleichen, aber er liebte Kontraste, mischte gern widerstreitende Gefühle, zum Beispiel Hass und Mitgefühl ineinander, und das macht seine Arien zweifellos interessant. Auch die Instrumentierung war in Bayreuth abwechslungsreich: Die polnische Dirigentin Martyna Pastuszka leitete das Orkiestra Historyczna (abgekürzt übrigens {oh!}) mit der Geige in der Hand geradezu tänzerisch leicht, als ob sie zur Kaffeehaus-Musik einladen wollte. Das machte beste Laune, selbst über die gut drei Stunden hinweg, zumal im barocken Markgräflichen Opernhaus historische Kulissen aufgehängt waren, die einen prächtigen Saal zeigten, wie er der spendablen Markgräfin Wilhelmine sicher behagt hätte.