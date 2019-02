15.02.2019, 14:21 Uhr

Das "Käthchen von Heilbronn" am Theater Hof

Eine Anregung, das Träumen nicht zu verlernen - so beschreibt Reinhardt Friese, Intendant des Theaters Hof, das "Käthchen von Heilbronn" von Heinrich von Kleist. Heute feiert das Stück Premiere in Hof, in einer Inszenierung als Traum in Weiß.