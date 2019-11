Das Jahrhundertleben der Irena Veisaitė

"Im Ghetto war ich in einer Untergrundschule", sagt Irena Veisaitė, "und ich erinnere mich sehr gut an die Balladen von Schiller, die wir dort auswendig lernten. In der Zeit, wo alles so grausam war, da haben wir die Balladen für Treue, Freundschaft, Aufopferung gelesen, und das hat uns den Glauben an den Menschen gegeben, dass nicht alle so grausam sind."

91 Jahre alt ist die Germanistin heute, aber an die Zeit als jüdisches Mädchen allein im Ghetto von Kaunas erinnert sie sich genau: Wie sie als Dreizehnjährige hungerte und in der Flugzeugfabrik arbeitete. Wie viele Litauer 1941, nach polnischen, russischen Herrschern und sowjetischen Besatzern die Deutschen als Befreier begrüßten. Wie sie mit anderen die Leichenberge erschossener Russen begraben musste. Da war ihr Vater schon nach Brüssel emigriert und die Mutter ermordet, wie fast alle Verwandte beim Wüten der Deutschen in Litauen, bei den Deportationen und Massakern im Ghetto seit 1941.

"Nie Rache nehmen"

Irena Veisaitė floh aus der Arbeitsbrigade, überlebte mit falschen Papieren als Jüdin in einer katholischen Familie. Die Balladen Schillers und die Güte von Litauern, bei denen sie Zuflucht fand, halfen, ihr Weltvertrauen nicht ganz zu verlieren. Und die Worte der Mutter: "Von meiner Mutter ist mir doch schwer zu sprechen. Sie war ein ganz besonderer Mensch, voll Liebe und Güte. Als ich sie zum letzten Mal gesehen haben, da hat sie mir gesagt, dass ich leben soll, dass ich die Sachen verkaufen soll, die wir haben, dass ich selbständig bin, natürlich hat sie nicht geglaubt, dass sie nicht zurückkommt. Dann hat sie mir gesagt, ich soll immer mit der Wahrheit leben, Lügen haben kurze Beine, und das Wichtigste war, und ich bin ihr so dankbar dafür, sie hat mir gesagt, ich soll nie Rache nehmen, ja."