"Das ist los": Grönemeyer macht jetzt auch elektronische Musik

"Und dann schreibe ich ununterbrochen"

"Meine Lieder sind nicht autobiografisch", beteuert dagegen Grönemeyer, "aber die Atmosphäre der Platte, was die Platte dann letztendlich als Geschmack hinterlässt. Ich setz mich dann hin und schreib einfach drauflos, lese sehr viel, lese viele Texte, Lyrik, andere Liedertexte, Zeitung und Bücher. Dann kommen immer Worte, die mich treiben, die ich aber nicht benutze, die eher eine Art Stimmungspuzzle sind. Und dann schreibe ich ununterbrochen. Ich habe für diese Platte etwa 110 bis 120 Texte geschrieben für 14 Nummern."

13 Nummern sind es! Und die haben es in sich: Es sind nicht nur gefühlige Grönemeyer-typische, schmeichelhafte Nölungen, bei denen man bestenfalls Textfragmente ahnen kann, was ja bisweilen sogar beabsichtigt ist, nein: Hier singt einer klar und deutlich, was ihm wichtig ist.

Da sind viele Ambient-, New-Wave- und Techno-Elemente im Spiel. Grönemeyer erzählt, dass er das braucht, um mit all den vielen Gedanken, mit der Reizüberflutung heutzutage klarkommen zu können. Auch ihm, der ansonsten ein unruhiger Zeitgenosse ist, der von sich sagt, er brauche das Chaos, weil darin das schiere Leben steckt, auch ihm ist das bisweilen alles: "too much". Und er spürt, dass wir uns tatsächlich in einer Zeitenwende befinden und das Lied "Turmhoch" zum Schluss ist daher folgerichtig eine Hymne der Zuversicht in katastrophischer Zeit: "Das ist los" könnte also durchaus eine Leuchtturmplatte der nächsten Jahre werden.