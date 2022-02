"Das ist in meinem Herzen": Star-Tenor Rolando Villazón wird 50

Gibt es überhaupt einen Tenor, der bessere Laune hat als Rolando Villazón? Klar, über seine Stimme gingen und gehen die Meinungen sehr auseinander, speziell nach seiner Stimmkrise ab Mitte 2006, aber dass er von ansteckender Fröhlichkeit und Lebensfreude ist, das wird niemand bestreiten. Und die Anekdoten, die er stets "auf Lager" hat, sind in der Tat köstlich.

So wollte er bei seinem ersten Auftritt in der Londoner Covent Garden-Oper in der Titelrolle von "Hoffmanns Erzählungen" unbedingt im Kostüm seines Vorbilds und mexikanischen Landsmanns Plácido Domingo (81) auftreten, doch ihm passte die Kluft von Tenor-Legende Alfredo Kraus (1927 - 1999) zunächst besser. In letzter Minute bot ihm die Kostümabteilung dann doch noch an, Domingos Outfit aufzutragen. Das Glück war vollkommen.

"Bin auch als Clown aufgetreten"

Mit seiner unbekümmerten Art ist Villazón im kunterbunten Rokoko-Zeitalter bei Mozart bestens aufgehoben: „Wirklich, diese Musik bleibt mir im Ohr, ich höre ständig Mozart und dessen Melodien sind so fantastisch, unsterblich, und ich bin ganz glücklich, dass diese Arien bei mir hängen bleiben", sagte er dem BR, gefragt, welche Kompositionen ihn im Alltag begleiten.

Wenn ihn jemand damals, als er noch jung war, gefragt hätte, was er einmal werden wolle, hätte er mit Fug und Recht antworten können: Alles! Denn er probierte sich in vielen Sparten aus - leidenschaftlich und experimentierfreudig, wie er nun mal ist: „Alles, was ich das Glück hatte machen zu dürfen, habe ich bereits in meiner Jugend angefangen. Das hat begonnen mit zwölf Jahren, da habe ich gesungen, geschrieben, getanzt, mich in der Regie versucht, bin auch als Clown aufgetreten. Zwischen zehn und zwanzig habe ich das alles als Hobby betrieben, was ich später beruflich machen durfte, zu meiner großen Freude.“

"Humor und Lebensfreude sind in meiner Seele"

Seine Vorfahren wanderten aus Österreich nach Mexiko aus, ein Großvater war in der neuen Heimat ein bekannter Fußballspieler. Villazón, geboren in Mexiko-City, lernte Deutsch, las sehr viel und zeigte sich begeistert von Romanen wie Hermann Hesses rebellischem "Steppenwolf". Dessen Handlung wollte er gleich nachleben, übrigens auch mal wie Gandhi barfuß umher wandeln oder wie Don Quijote die Realität hinter sich lassen, und diese Art Begeisterung für fiktive Stoffe ließ ihn eigentlich nie mehr los: „Ich bin in Mexiko geboren, und natürlich habe ich diese ganze Kultur in meiner Seele, den Humor, die Lebensfreude und die Leidenschaft für das Singen, all das ist in meinem Herzen und in meiner Seele.“

Und so wurden die seelenvollen Partien seines Fachs, die liebeskranken Romantiker, denn auch sein Markenzeichen: Er war ein großartiger Nemorino in Donizettis "Liebestrank", wurde als "Hoffmann" in London gefeiert, stemmte den "Werther" und überzeugte als Lenski im "Eugen Onegin": „Man muss einfach mit dem Herzen reinkommen und die Gefühle umarmen, keine Angst haben. Manchmal denken die Leute ja, man muss viel wissen, um in diese Welt reinzukommen, über die Stimmen, über die Komponisten und die Stücke. Ja, es gibt Leute, die wissen sehr viel, aber die haben alle mit Nichts angefangen.“

"Keine Moral vorgeben"

Längst wurde Rolando Villazón zum Musikbotschafter, zum Vermittler und Anreger. Dabei will er das Publikum keineswegs unbedingt in die Opernhäuser und Konzertsäle holen, sondern umgekehrt die Oper vielmehr nach „draußen“ ins Publikum bringen. Deshalb hat er auch keine Berührungsängste mit Fernsehshows und skurrilen Auftritten aller Art, etwa in der "Sesamstraße" als singender Eisverkäufer.