Das ist die Bilanz der Filmbranche in den europäischen Ländern

Nirgendwo sonst in Europa ist der Kino-Umsatz im vergangenen Jahr so stark eingebrochen wie in Deutschland, meldet die International Union of Cinemas. Die Erlöse gingen um fast 15 Prozent zurück, so schlecht ist es ansonsten nur noch in der Schweiz (-12,6 Prozent) und in Österreich gelaufen (-9,5 Prozent). Insgesamt ist der europäische Kino-Markt freilich stabil, und in Ländern wie Serbien, Albanien, Tschechien und Litauen erzielten die Filmtheater sogar deutlich mehr Erlöse als im Jahr zuvor. Erfreulich auch die Entwicklung in Großbritannien, wo die Umsätze zwar stabil blieben, aber sieben Millionen mehr Eintrittskarten verkauft wurden. Außerdem gibt es in ganz Westeuropa kein Land, das so sehr auf einheimische Produktionen setzt. Da kann nur die Türkei mithalten: Dort wollten vergangenes Jahr sage und schreibe 62,9 Prozent aller Kino-Besucher Filme aus dem eigenen Land sehen.

Russen wollten patriotischen Sportfilm sehen

In Russland wurden abermals knapp über 200 Millionen Tickets verkauft, was zwar einen Zuschauer-Rückgang um rund sechs Prozent ausmacht, aber immer noch ein sehr stolzer Wert ist. Dasselbe gilt für Frankreich, wo ebenfalls gut 200 Millionen Karten abgesetzt wurden – obwohl Deutschland wesentlich mehr Einwohner hat, konnten die Kinos hierzulande nur halb so viele Filmfans anlocken.

Dabei unterscheidet sich der Geschmack der Fans innerhalb Europas offenkundig deutlich: Während in Deutschland "Phantastische Tierwesen – Grindelwalds Verbrechen" die Hitliste für 2018 anführt, wollten die Franzosen vor allem den Animationsfilm "Die Unglaublichen 2" sehen, in der Türkei räumte das Biopic "Müslüm" über den populären gleichnamigen türkischen Sänger und Schauspieler am meisten ab, in Spanien kam "Jurassic World: The Fallen Kingdom" auf Platz 1, in Italien und Skandinavien war "Bohemian Rhapsody", das Biopic über Freddie Mercury, der jeweils größte Hit. Die Russen ließen sich vom "Sprung an die Spitze" begeistern, einem patriotischen Sportfilm über die Olympischen Spiele in München 1972, wo erstmals das russische Basketball-Team den amerikanischen Favoriten hinter sich ließ und die Gold-Medaille gewann.

Zuvor Rekordjahre

Branchen-Beobachter begründeten den leichten gesamteuropäischen Rückgang des Kinomarkts von 1,29 auf 1,25 Milliarden Zuschauern mit einem geringeren Interesse an US-Produktionen. Längerfristig sind die Zahlen jedoch nicht unbedingt besorgniserregend: In den Jahren zuvor hatte die Branche jeweils Rekordumsätze gemeldet. Abgesehen vom deutschsprachigen Raum, wo 2018 wirklich desaströs lief, spricht die aktuelle Statistik also eher für eine Normalisierung. Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sagte beim Produzenten-Empfang zum Auftakt der Berlinale, es habe im letzten Jahr "zu wenig zugkräftige Filme aus Deutschland" gegeben: "Wenn eine Branche derart massiv mit Steuergeld unterstützt wird wie die Filmbranche, darf und muss auch nach dem Nutzen dieser Förderung gefragt werden." Bei einem "Runden Tisch" soll demnächst über mögliche Änderungen der Filmförderung beraten werden.