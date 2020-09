"Das hat hinten und vorne nicht gestimmt"

Als wäre nichts gewesen. Rund zwölf Stunden nach dem bis heute schwersten Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik waren am Tatort alle sichtbaren Spuren beseitigt. Am Abend des 26. September 1980 – der Tag jährt sich am Samstag zum 40. Mal – detonierte neben dem Haupteingang zum Münchner Oktoberfest eine Bombe. 13 Menschen kamen ums Leben, über 200 wurden verletzt. Doch schon am nächsten Vormittag war der Boden, wo die Explosion einen Krater gerissen hatte, wieder asphaltiert. Und auch die Ermittlungen wurden, zumal für ein Attentat dieses Ausmaßes, zügig eingestellt, nach zwei Jahren schon. Rasch hatte man sich auf den 21 Jahre alten Theologiestudenten Gundolf Köhler als alleinigen Bombenbauer und Täter festgelegt. Zu denjenigen, die früh Zweifel an dieser Einzeltäter-Theorie angemeldet haben, zählt der BR Journalist Ulrich Chaussy – der mittlerweile im Ruhestand aber als investigativer Buchautor weiter aktiv ist. Christoph Leibold hat mit Ulrich Chaussy über das Attentat und die Versäumnisse danach gesprochen.

Christoph Leibold: Was sind die zentralen Argumente, die dich praktisch von Anfang an an dieser Mär – wie du es nennst – vom Einzeltäter Gundolf Köhler zweifeln haben lassen?

Ulrich Chaussy: Die Wochen nach dem Attentat waren alle Medien voll davon, dass Gundolf Köhler ein Rechtsextremist sei, dass er bei der Wehrsportgruppe Hoffmann geübt habe und auch bei der Wiking-Jugend war. Das verschwand dann. Zwei Jahre dauerten diese Ermittlungen, und dann war buchstäblich nichts mehr davon übrig. Er soll ein unglücklicher junger Mann gewesen sein, sexuell frustriert, sozial isoliert. Und die Münchner Bombe hat er gebaut, um nach München zu fahren und sich dort in der Öffentlichkeit in die Luft zu sprengen und Selbstmord zu begehen.

Das klang nicht plausibel für dich, zumal es auch ganz andere Zeugenhinweise gab.

Erstens Zeugenhinweise vom Abend der Tat, dass er in Begleitung war. Ich bin dann nach Donaueschingen gefahren, habe einfach mal recherchiert, worauf eigentlich dieses Psychogramm des selbstmörderischen Einzeltäter beruht, und habe festgestellt: Dieser junge Mann ohne Zukunftsaussichten schließt wenige Wochen vor dem Anschlag einen Bausparvertrag ab. Er gibt eine Anzeige in der Zeitung auf, weil er Schlagzeug spielt und wieder eine Band haben möchte. Er findet sie und übt zweimal in der Woche. Das hat hinten und vorne nicht gestimmt. Und die Aussage desjenigen, den sich die Ermittler damals zum Kronzeugen erkoren haben, die standen völlig alleine. Es gab ganz andere Aussagen über Gundolf Köhler, und das war der erste große Zweifel. Man konnte auf diese Art und Weise die Geschichte beilegen. Bei einem Selbstmörder muss man nicht mehr fragen, warum er sich umbringt und ob er von anderer Seite dazu irgendwelche Anregungen bekommen habe.

Dass der Tatort über Nacht zugeteert worden ist, das will mir fast symptomatisch erscheinen für die ganze Aufarbeitung dieses Verbrechens. Es geht ja nicht nur darum, dass es pietätlos war, dass die Wiesn einfach weitergefeiert wurde, als wäre nichts gewesen, sondern man konnte den Eindruck bekommen, es sollte überhaupt schnell Gras über die Sache wachsen. Deiner Meinung und deinen Recherchen zufolge - Was waren die Motive dahinter?