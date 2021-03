"Das hält uns zusammen": Baguette soll Weltkulturerbe werden

Zur Zeit liegt sie mit einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus, aber gleichwohl hat Kulturministerin Roselyne Bachelot es sich nicht nehmen lassen, rechtzeitig zum Ende der Abgabefrist am 30. März einen Vorschlag zu machen, mit welcher nationalen Kostbarkeit die Grande Nation in das Rennen um die nächsten Ernennungen für das Weltkulturerbe geht: Die Weißbrot-Stange wurde nominiert, die UNESCO wird darüber 2022 entscheiden. Zur Begründung sagte Bachelot: "Das Baguette ist ein edles und oberflächlich betrachtet einfaches Produkt. Man braucht nur wenige Zutaten, aber viele Jahre Erfahrung, um seine eigene Note zu finden. Dieses Produkt führt uns zusammen und aus diesem Grund habe ich es gewählt."

Unbestritten ist das Baguette eine Errungenschaft von nationaler Bedeutung, die auch gern in Literatur und Film zu Ehren kommt. Der französische Autohersteller Renault ließ 2005 einen Werbespot drehen, in dem schwedisches Knäckebrot so leicht zerbricht wie eine deutsche Weißwurst zerplatzt. Das Baguette dagegen, das im "Crashtest" ebenfalls antritt, wird nur leicht eingedrückt, um die Sicherheit französischer Autos zu versinnbildlichen.

Siegreicher Bäcker darf den Élysée-Palast beliefern

Und als der italienische Regisseur Bernardo Bertolucci 1972 mit Marlon Brando und Maria Schneider den "Letzen Tango in Paris" drehte und nach Inspiration für eine Sex-Szene suchte, sagte er: "Da war ein Baguette, da war Butter, und wir schauten uns an und, ohne ein Wort zu sagen, wussten wir, was wir wollen." Maria Schneider wurde für ihre "Authentizität" gefeiert, wenngleich sie den Dreh später hasste.

Das beste Baguette gibt es in Paris nach dem letzten Wettbewerb vor der Pandemie übrigens in der Boulangerie Brun im 13. Arrondissement. Der dortige Bäcker Sami Bouattour bekam dafür 2019 ein Preisgeld von 4.000 Euro und das Privileg, den Präsidentenpalast ein Jahr lang mit dem Weißbrot beliefern zu dürfen. Die der Jury vorgelegten Baguettes mussten zwischen 55 und 65 cm lang sein, zwischen 250 und 300 g wiegen und nicht mehr als 18g Salz pro Kilo Mehl enthalten. Insgesamt 200 Baguettes wurden damals nach ihrem Duft, ihrem Geschmack, ihrer Präsentation, ihrer Knusprigkeit und ihrer Backqualität beurteilt.

"Wichtigstes französisches Wahrzeichen"

Die französischen Boulangers hatten Präsident Emmanuel Macron bereits seit längerem von ihrem Vorschlag überzeugen können. Bei einem Empfang für Bäckermeister im Pariser Elysée-Palast sagte Macron 2018, die ganze Welt beneide Frankreich um das Baguette. Seine "Vorzüglichkeit" und die dafür nötigen "Fachkenntnisse" müssten bewahrt werden, und deshalb gehöre es auf die Welterbe-Liste. Die Bäckerinnung erklärte, das "wunderbare" Produkt aus Mehl, Wasser, Salz und Hefe sei wie der Pariser Eiffelturm - eines der wichtigsten französischen Wahrzeichen.

Das Nachsehen bei der Bewerbung um das UNESCO-Weltkulturerbe hatten die Zinkdächer, die in Paris eine große Tradition haben, und das Biou d'Arbois, ein Fest, das seit dem Mittelalter gefeiert wird, einst religiös motiviert war und nach der Revolution von 1789 zu einer republikanischen Angelegenheit wurde.