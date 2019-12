Das große Glück des kleinen Kampa-Verlags

Das Gesamtkunstwerk aufs Podest heben

Vom Finanziellen einmal abgesehen zeigt Daniel Kampa aber gerade mit Olga Tokarczuk, was er schon mit Simenon bewies: Er versteht sich als Verleger eines Autors, einer Autorin, verantwortlich dafür, das Gesamtwerk aufs Podest zu heben, es langfristig zu präsentieren, statt auf einzelne Titel und kurzfristiges Medieninteresse zu setzen. Und so bittet er Autoren, Regisseure, Intellektuelle um Vorwörter neuer Ausgaben, will so wieder Lust machen auf Klassiker, und er kümmert sich um neue Übersetzungen alter Werke.

Ein Beispiel: Gerade erschienen ist der Roman "Der Gesang der Fledermäuse" von Olga Tokarczuk. "Das ist ein Krimi," so Daniel Kampa, "ein sehr spezieller, sehr literarischer Krimi, der aber unglaublich witzig ist und diesen Witz mit einer harschen Zivilisationskritik verbindet. Man kann das wunderbar lesen als herrlich schrulligen Krimi mit einer Art polnischer Miss Marple, aber man erfährt auch viel über Umwelt, Tierschutz – ganz wichtige Themen."

Nach den "Jakobsbüchern" und "Unrast" bringt Daniel Kampa bis Ende des Jahre vier weitere Bücher von Olga Tokarczuk heraus. Sehr gut war er vorbereitet auf diesen Preis, denkt man im Stillen und fragt sich, ob er etwas gewusst, geahnt habe. Nein, nein – so etwas könne man nicht wissen, auch nicht erhoffen, dann passiere es nicht, entgegnet Kampa. Und überlässt es uns anderen, weiterer zu zählen und weiter zu spekulieren – über das Glück dieses kleinen Verlages.