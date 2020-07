Finanznot wegen Corona: Das langsame Sterben der Clubs

Pamela Schobeß betreibt den Gretchen Club in Berlin. 15.000 Euro Fixkosten pro Monat türmen sich gestundet auf. Als Vorsitzende der Clubcommssion Berlin sagt sie: Jetzt muss der Staat helfen! "Wir sind geschlossen und können einfach überhaupt nichts einnehmen, können gar nichts verdienen, haben keine Rücklagen und können keine Kredite abzahlen. Infolgedessen brauchen wir tatsächlich Zuschüsse. Also wir brauchen Finanzhilfen, so blöd das klingt, wir brauchen tatsächlich einfach Geld, damit wir unsere Orte erhalten können und das fordern wir."

"Sich auffüllen mit Andersartigkeit"

Das sehen nicht alle so. Der Berliner DJ WestBam ist skeptisch, er zweifelt daran, dass Staatshilfen "die bessere Kultur hervorbringen", Punkrock und Rave und alle diese Sachen, seien immer Flucht vor dem Staat und nicht der Ruf nach dem Staat.

Tobias Rehberger wendet ein, dass "Gegenwelt eigentlich nicht fordern kann, gleichbehandelt werden zu wollen wie Mitwelt. Also das ist ein gewisser Widerspruch." Tobias Rehberger ist Großkünstler. Er mag es, wenn sich Leute treffen. Für seine Cafeteria, die er bei der Kunstbiennale in Venedig installierte, hat er den Goldenen Löwen bekommen. Clubs verlässt er erst bei Sonnenschein. Sie können dein Leben retten, sagt er. Du gehst leer rein und kommst mit Kunst wieder raus. "Sich auffüllen mit Andersartigkeit. Dafür sind diese Clubs zuständig". Das ermöglichen sie – so Rehberger – durch ihre Atmosphäre, einfach nur durch ihr Dasein. Und das tragen natürlich viele Leute eben weiter in andere Bereiche."