"Wie kann ich das, was ich mache, noch anders gestalten?"

Goldglänzende Gefäße, silbern schimmernde Becher

Mitunter kann eine bestimmte Form auch zum Lebensthema werden. Die Silberschmiedin Juliane Schölß beschäftigt sich seit zehn Jahren mit Bechern: immer glatt, immer schnörkellos, einfach nur leicht konisch auslaufend. In der Ausstellung zu sehen ist eine Gruppe aus Silberbechern, etwa 10 cm hoch, manche ganz hell, andere geschwärzt oder vergoldet. An der unteren Kante fehlt ihnen jeweils ein Stück und genau auf dieser ausgesparten Ecke stehen die Becher, also schräg. Das bringt sie zum Tanzen. Was sonst so statisch und unberührbar edel herumsteht erscheint hier in Bewegung, wie aus dem Leben gegriffen.

"Jeder kennt so einen konischen Becher vom Frühstückstisch oder Eisbecher oder Coffee-to-go-Becher go", sagt Schölß. "Wir haben die ganze Zeit mit diesen Becherformen zu tun, wir schmeißen sie weg, meistens, und schauen uns die Form nicht an. Und das ist was Zeitgemäßes, dass ich sage, okay, ich übersetze diese Form mal in Silber mache was Anderes draus und bringe vielleicht so auch die Zeit in so ein wertvolles Teil rein."