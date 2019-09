Das Gehirn ist hohl: So sieht das "Rheingold" in Coburg aus

Peter Jungblut: Ein Gehirn als Sinnbild für das aufklärerische Denken, für unsere Ratio, oder wie meinen Sie das?

Alexander Müller-Elmbau: Eigentlich eher das Gegenteil, weil dieses Gehirn hohl ist und aus Gold, es ist Sinnbild für das Materialistische, das Goldene, das unsere Ratio, unseren Verstand ausblendet.

Intimität vorteilhaft für das Werk

Peter Jungblut: Also nicht das kalte Herz aus Stein, sondern das kalte Gehirn aus Gold! Die räumlichen Verhältnisse in Coburg im Landestheater sind ja begrenzt, auch die finanziellen Verhältnisse natürlich. Wie sieht das aus? Da macht man dann eine kammermusikalische Version dieser Wagneroper?

Alexander Müller-Elmau: Kammermusikalisch wäre jetzt sehr klein, aber das Orchester ist natürlich schon kleiner, die Bühne ist kleiner. Das hat viele Vor- und Nachteile, sagen wir mal. Die Vorteile sind, dass bei einem Werk wie dem Ring, in dem es keinen Chor gibt - erst ganz am Schluss kommt einer, in der Götterdämmerung - immer sehr wenige Personen lange auf der Bühne sind. Wenn ich jetzt Schauspiel sprechen würde, also lange Dialoge führe, ist diese Intimität, die diese kleine Bühne im Gegensatz zum Beispiel zur Münchner Staatsoper hat, ganz vorteilhaft für das Werk, weil man eigentlich viel detaillierter arbeiten kann. Das heißt aber auch, man hat auf der Bühne rein technisch nicht die Möglichkeiten wie in einem großen Haus, muss dafür eine ganz eigene ästhetische Form finden, die jetzt in diesem Haus funktioniert, die aber trotzdem in der Lage ist, diese Geschichte bildreich erzählen zu können.

Peter Jungblut: Herr Müller-Elmau, viel Glück natürlich für die nächsten vier Spielzeiten und für die Premiere. Ich danke Ihnen vielmals.

Premiere am 29. September, weitere Termine u.a. am 3., 8. und 20. Oktober am Landestheater Coburg.