"Ibiza-Video": Buch verschafft neue Einblicke

Nur wenige Menschen haben das skandalträchtige "Ibiza-Video" ganz gesehen. Frederik Obermaier gehört dazu. Der Journalist der Süddeutschen Zeitung ist Teil des Teams, dem das Video zugespielt wurde und das dann Ausschnitte daraus veröffentlichte. Jetzt hat er zusammen mit seinem Kollegen Bastian Obermayer ein Buch geschrieben, aus dem laut Frederik Obermaier eines klar hervorgeht:

"Dieser ganze Abend, der sich über mehrere Stunden bis in die frühen Morgenstunden zog, da geht es die ganze Zeit um eine Verhandlung. Es wurde darüber geredet, was diese vermeintliche Oligarchennichte von Herrn Strache und Herrn Gudenus erwarten konnte, wenn sie den beiden zur Kronen Zeitung und am Ende zur Macht verhilft." Frederik Obermaier, Journalist

Keine neuen Enthüllungen, aber viel Enthüllendes

In Ihrem Buch, "Die Ibiza Affäre" bieten die beiden Journalisten tiefe Einblicke in ihre Recherchearbeit und in den gesamten Inhalt des Videos. Neue Enthüllungen liefert das Buch nicht, die Autoren geben allerdings detailreich die Dialoge des rund siebenstündigen Treffens wieder. Sie beschreiben, wie der damalige FPÖ-Chef und Heinz-Christian Strache und sein Parteifreund Johann Gudenus im Sommer 2017 zwei Lockvögeln auf den Leim gehen und stundenlang über mögliche illegale Parteispenden, die Übernahme der viel gelesenen "Kronen Zeitung" und die Verteilung von Staatsaufträgen an die vermeintliche russische Oligarchennnichte sprechen.

"In dem Buch beschreiben wir wirklich alle relevanten Szenen. Das war auch der Anspruch, dass wir die Öffentlichkeit darüber aufklären, was das sonst alles besprochen wurde." Frederik Obermaier, Journalist

Nicht nur eine "b'soffene G'schicht"

Heinz-Christian Strache trat nach der Veröffentlichung des Videos als Vize-Kanzler und FPÖ-Chef zurück. Seine Lesart: Es handle sich um ein politisches Attentat gegen ihn. "Ich habe eine saubere Weste und ich sage – ich lasse mich nicht auf diese Art und Weise diskreditieren", so Strache im ORF am vergangenen Freitag.

Auch bei dieser Gelegenheit betonte Strache, dass er unter Alkoholeinfluss an der einen oder anderen Stelle geprahlt und übertrieben habe – die berühmte "b'soffene G'schicht". Und dass die veröffentlichten 6,5 Minuten einen falschen Eindruck erwecken würden. Deshalb verlangt er, dass das gesamte Videomaterial veröffentlicht wird:

"Weil man vielleicht doch in den sieben Stunden erkennen könnte, dass einiges, was da in der Verkürzung gebracht wurde, nicht investigativ in Ordnung war." Heinz-Christian Strache

Frederik Obermaier nennt diese Darstellung Straches eine Nebelkerze:

"Wenn Herr Strache jetzt behautet, dass das aus dem Zusammenhang gerissen wäre und dass das ein rein privates Treffen war - da muss ich wirklich sagen: Unsinn." Frederik Obermaier, Journalist

No Sex, no Drugs

Auch mit anderen Mythen, die sich um das Video ranken, räumen die beiden Autoren auf. So seien in den sieben Stunden weder Sex noch Drogen zu sehen. Auch seien Heinz-Christian Strache und Johan Gudenus zwar angeheitert, aber keineswegs volltrunken gewesen. Die Autoren beschreiben auch, dass Strache immer wieder betont, nichts Illegales machen zu wollen und dann doch das Gegenteil sagt. Frederik Obermaier formuliert das so:

"Wenn man einen Banküberfall plant und die ganze Zeit aber betont, dass muss rechtskonform und legal ablaufen, da merkt jeder – das funktioniert so nicht." Frederik Obermaier, Journalist

Die Macher des Videos bleiben anonym

In einem weiteren Erzählstrang ihres Buches beschreiben die beiden Autoren, wie die Story entstanden ist – vom ersten Kontakt mit ihrer Quelle über die Sichtung des Materials bis zur ersten Kontaktaufnahme mit Strache und Gudenus. Hintergründe zu den Machern des Videos oder ihre Motivation verraten sie dabei aus Gründen des Quellenschutzes aber nicht.

"Ich denke aber, das Wichtigste bei solchen Geschichten ist, man muss zunächst prüfen, ob das Material authentisch ist. Dann muss es vom höchsten öffentlichen Interesse sein. Wenn ein Politiker, der wenig später Vizekanzler wird, an einem solchen Abend solche Dinge in Aussicht stellt, dann sollte die österreichische Öffentlichkeit darüber erfahren." Frederik Obermaier, Journalist

Strache sieht sich entlastet

Heinz-Christian Strache ließ schriftlich mitteilen, dass er das Buch als Entlastung deute. Das Werk würde einiges "rehabilitierend richtigstellen" und insbesondere den Vorwurf der Korruption nicht erhärten. Auf Passagen des Buches, die ihn belasten, bezog sich Strache jedoch nicht.