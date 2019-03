Das Filmfestival Türkei Deutschland sucht das Miteinander

Zurückhaltung bei politischen Äußerungen

Hun, Margarethe von Trotta und die Schauspielerin Filiz Akın erhalten dieses Jahr den Ehrenpreis des Festivals. Zwei Grandes Dames und ein Grand Seigneur des Kinos. Letzterer übt sich in freundlicher Zurückhaltung, wenn man ihn auf die Regierung seines Landes anspricht: "Ich möchte politisch nicht sprechen. Ich bin ein Künstler, ich bin ein Filmschauspieler - und auch ein Wissenschaftler."

Wen wundert es – angesichts der Drohung des türkischen Innenministers, Menschen, die sich im Ausland kritisch über die türkische Regierung äußern, bei der Einreise sofort festzunehmen – wen wundert es da, wenn türkische Gäste in Nürnberg und Deutsch-Türken vorsichtig sind bei dem, was sie sagen. Wobei das jetzt drastischer klingt, als es in Wirklichkeit ist: Denn ja, es gibt Fälle, in denen die staatliche Förderung in der Türkei den Kopf schüttelt, wenn sich ein Regisseur unliebsam engagiert. Und es wird zunehmend komplizierter, Sex und Drogenkonsum zu zeigen. Aber es könnte alles noch viel schlimmer sein. Der filmische Output des Landes ist nach wie vor beeindruckend, findet Festivalleiterin Ayten Akyıldız: "Wenn ich in der Türkei bin, merke ich gar nicht so, dass es Schwierigkeiten gibt. Ich gehe normal ins Kino, ich schaue die Filme von Nuri Bilge Ceylan, seine Arbeiten werden öfters in Cannes gezeigt. Viele türkische Filme laufen auch in Venedig, auf der Berlinale und so."